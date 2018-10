São Paulo x Atlético-PR: horário, onde assistir e o que está em jogo

São Paulo x Atlético-PR se enfrentam neste sábado, às 19h, no Morumbi, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o São Paulo vem de cinco partidas (três empates e duas derrotas) sem vencer, o Atlético-PR está embalado e goleou seus dois últimos adversários (América-MG e Sport) por 4 a 0.

São Paulo x Atlético-PR na TV, terá a transmissão apenas por Pay-Per-View, mas você pode acompanhar o lance a lance do Estado. No duelo do primeiro turno, o São Paulo quebrou um tabu histórico de nunca ter vencido na Arena da Baixada, em Curitiba: 1 a 0, gol de Nenê.

Apesar de a distância na tabela entre os dois ser de 13 pontos a favor do São Paulo, na classificação do returno, no entanto, o Atlético-PR vem tendo desempenho superior ao do rival. É dono da terceira melhor campanha, com 18 pontos conquistados em dez partidas, contra apenas 11 dos paulistas, que vivem seu maior jejum no campeonato.

O time dirigido por Diego Aguirre, quarto colocado com 52 pontos, ainda sonha com o título, apesar de o foco no momento ser atravessar o momento turbulento e se segurar dentro do G-4 para garantir vaga na fase de grupos da próxima Libertadores.

Já a equipe de Tiago Nunes, com 39, deu um salto na tabela e se encontra em zona intermediária. São oito pontos de vantagem em relação ao Ceará, primeiro integrante do Z-4, e sete de distância para o Atlético-MG, último membro do G-6. Além disso, o Furacão ainda disputa a Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, vai a Salvador encarar o Bahia pelo duelo de ida das quartas de final.

Veja as prováveis escalações para o duelo deste sábado:

SÃO PAULO - Jean; Araruna, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Hudson e Diego Souza; Rojas, Gonzalo Carneiro e Tréllez (Everton Felipe ou Nenê). Técnico: Diego Aguirre.

ATLÉTICO-PR - Santos; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Renan Lodi; Bruno Guimarães e Lucho Gonzáles; Nikão, Raphael Veiga e Cirino; Pablo. Técnico: Tiago Nunes.