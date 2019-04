São Paulo x Corinthians: onde assistir ao vivo a decisão do Paulista

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Morumbi, na capital paulista, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista.

São Paulo x Corinthians terá transmissão da Globo, Sportv e Premiere e ainda acompanhamento em tempo real do Estado .

As equipes chegam para a decisão depois de classificações sofridas nas semifinais, ambas nos pênaltis. O time tricolor superou o milionário Palmeiras enquanto que a equipe alvinegra bateu o Santos após passar 90 minutos de sufoco no jogo de volta.

O clássico do Morumbi ganhou destaque ao longo da semana por causa do ofício do Corinthians enviado à Federação Paulista de Futebol e à Polícia Militar ameaçando não entrar em campo se o ônibus for apedrejado na chegada ao estádio.

Em campo, o Corinthians aposta na experiência de jogadores que foram fundamentais nas conquistas estaduais dos dois últimos anos, como Cássio, Fagner e Ralf. Do outro lado, o São Paulo tem como trunfo os atletas da base, como Liziero, Igor Gomes, Antony e Luan.