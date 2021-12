Luciano decide, São Paulo bate o Juventude e afasta o risco de rebaixamento no Brasileirão

O torcedor são-paulino, enfim, pode dormir tranquilo e sonhar com um 2022 melhor. Com grande atuação de Luciano, o São Paulo derrotou o Juventude por 3 a 1, nesta segunda-feira, no Morumbi, pela penúltima rodada, e afastou qualquer risco de rebaixamento no Brasileirão. O técnico Rogério Ceni cumpriu o objetivo ao voltar ao clube e garantiu o time na elite do futebol no próximo ano.

Foi sofrido. A temporada que começou com o título do Paulistão que não vinha desde 2005, sob o comando de Hernán Crespo, se tornou um tormento para os torcedores. O São Paulo fez uma péssima campanha com o argentino no Brasileirão e, mesmo depois da troca pelo ídolo, não conseguiu ser confiável em nenhum momento da competição.

O sentimento hoje é de alívio pelos lados do Morumbi. O primeiro rebaixamento da história no Brasileirão ficou mais uma vez batendo à porta. Amanhã já começa o planejamento para 2022. O São Paulo terá de mudar bastante para que o torcedor não tenha mais uma temporada de preocupação. A palavra reformulação fará, com certeza, parte do vocabulário são-paulino.

O São Paulo começou o jogo com Luciano no ataque ao lado de Rigoni e Calleri. E foi o atacante que abriu o caminho para dar paz ao clube, como definiu Rogério Ceni em entrevista antes da partida. O gol saiu logo aos 5 minutos. Igor Vinicius ajeitou para Rigoni na direita, que cruzou para cabeçada perfeita do camisa 11.

Luciano era o exemplo do espírito que Rogério Ceni queria do São Paulo em campo. Pilhado, antes do gol, o atacante já havia recebido o cartão amarelo com 20 segundos e parecia ligado no 220 volts. Ele comemorava qualquer bola que conseguia afastar na defesa. Tudo para contagiar os companheiros.

O Juventude, ameaçado pelo rebaixamento, adiantou suas peças. Mas faltou qualidade para assustar Volpi. O São Paulo controlou o jogo, com 60% de posse de bola, até marcar o segundo, ainda no primeiro tempo. E novamente com participação de Luciano. Douglas deu rebote em cabeçada do atacante e Calleri, também de cabeça, fez 2 a 0.

No segundo tempo, sem alternativa, Jair Ventura abriu ainda mais o Juventude, trocando um volante por um atacante. E deu certo. Aos 17 minutos, o time gaúcho diminuiu o placar em uma desatenção do São Paulo. Chico cruzou da esquerda para Michel Macedo do outro lado. O lateral colocou na área rasteiro e Sorriso finalizou sem chance para Volpi.

Mas o São Paulo tinha Luciano. E o atacante foi decisivo para dar tranquilidade ao torcedor no Morumbi. Miranda deu um lançamento longo, Rafael Forster deu bobeira e o camisa 11 desviou de Douglas com um leve toque. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Aos 30 minutos, Luciano, o herói são-paulino, deixou o campo para delírio dos torcedores. O destino da equipe no Brasileirão estava selado.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 X 1 JUVENTUDE

SÃO PAULO - Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo (Léo); Liziero (Gabriel), Rodrigo Nestor, e Igor Gomes; Rigoni (Benítez), Luciano (Marquinhos) e Calleri (Juan). Técnico: Rogério Ceni.

JUVENTUDE - Douglas; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster (Rafael Bilu) e William Matheus; Dawhan (Roberson), Jadson (Capixaba), Guilherme Castilho (Bruninho) e Chico Kim; Sorriso e Ricardo Bueno (Wescley). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Luciano, aos 5, Calleri, aos 42 minutos do 1ºT; Sorriso, aos 17, Luciano, aos 21 minutos do 2ºT

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (Fifa/SC).

CARTÕES AMARELOS - Luciano, Rafael Forster, Arboleda, William Matheus, Liziero, Léo e Capixaba.

RENDA - R$ 1.015.299.

PÚBLICO - 40.442 pagantes.

LOCAL - Morumbi, em São Paulo.