São Paulo x Sport: onde assistir ao vivo, escalações e horário

São Paulo e Sport jogam nesta segunda-feira, às 20h, no Morumbi, por uma vitória fundamental para ambos, mas em partes distintas da tabela do Campeonato Brasileiro. Os paulistas tentam uma vaga no G-4 para garantir a ida à Libertadores sem passar pela fase preliminar que é eliminatória, e os pernambucanos buscam sair da zona do rebaixamento.

São Paulo x Sport terá transmissão do SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado. O São Paulo vem de derrota para o Vasco por 2 a 0, em São Januário, que impediu o time tricolor de tomar o lugar do Grêmio no G-4.

O Sport também tropeçou na rodada anterior. Em confronto direto com a Chapecoense, na Arena Condá, perdeu por 2 a 1, resultado que colocou a equipe pernambucana no temido Z-4.

Escalações de São Paulo x Sport

São Paulo: Jean; Bruno Peres (Araruna); Arboleda, Bruno Alves (Rodrigo Caio) e Reinaldo; Jucilei (Liziero), Hudson (Shaylon) e Nenê; Everton, Diego Souza (Tréllez) e Helinho (Antony). Técnico: André Jardine (interino).

Sport: Mailson; Cláudio Winck, Ernando, Adryelson e Sander; Marcão, Jair e Michel Bastos; Gabriel, Mateus Gonçalves e Hernane. Técnico: Milton Mendes.