Schalke 04 só empata com o lanterna e desperdiça chance de assumir vice-liderança

O Schalke 04 entrou em campo neste sábado com a boa perspectiva de assumir a vice-liderança do Campeonato Alemão. Mas, mesmo jogando em Gelsenkirchen, decepcionou a sua torcida e ficou apenas no empate por 2 a 2 com o Colônia, pela 14.ª rodada da competição.

Assim, com o frustrante resultado, a equipe ficou em terceiro com 25 pontos. Está um atrás do RB Leipzig, goleado neste sábado pelo Hoffenheim por 4 a 0, e sete do líder Bayern de Munique, que superou o Hannover por 3 a 1. Já o Colônia pouco melhorou a sua situação na tabela de classificação: é o lanterna com apenas três pontos, a oito do penúltimo Werder Bremen.

Favorito e jogando em casa, o Schalke 04 dominou o duelo, criou as melhores oportunidades e esteve duas vezes na frente do placar. Mas não conseguiu segurar a vantagem e desperdiçou uma chance enorme de ser vice-líder.

O atacante austríaco Guido Burgstaller abriu o placar para o Schalke 04 aos 36 minutos, mas Sehrou Guirassy empatou aos cinco do segundo tempo. Aos 27, o time mandante novamente ficou na frente com um gol do meia francês Amine Harit. Apenas cinco minutos depois, porém, Guirassy converteu cobrança de pênalti, fez o segundo na partida e frustrou a festa da torcida local.