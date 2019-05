Veja quais jogos os jogadores da seleção olímpica irão desfalcar seus clubes

O técnico André Jardine convocou nesta terça-feira a seleção brasileira olímpica para a disputa do Torneio Internacional Maurice Rivello, que era chamado de Torneio de Toulon, na França. A convocação causou revolta entre os clubes brasileiros, pelo fato de muitos deles sofrerem importantes desfalques em clássicos ou jogos decisivos da Copa Sul-Americana ou Copa do Brasil.

Casos, por exemplo, de Corinthians, Athletico-PR e Atlético-MG. A maior baixa deve ser a de Rodrygo, que deixará o Santos no meio do ano para reforçar o Real Madrid. Com a convocação, a despedida será antecipada. Assim, ele deve jogar sua última partida com a camisa do Santos no dia 26, no duelo contra o Internacional, na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Brasileirão.

O Torneio Maurice Rivello será disputado entre 1 e 15 de junho. Os jogadores vão se apresentar no dia 27 e já desfalcarão os times. Alguns deles, jogarão dia 26 e já vão viajar para se apresentar ao time nacional.

Veja quais jogos os convocados vão desfalcar seus times

Ivan (Ponte Preta)

Cuiabá, Ponte Preta e Londrina

Lucão (Vasco)

Botafogo, Internacional e Ceará

Murilo (Cruzeiro)

São Paulo, Fluminense (Copa do Brasil), Corinthians e Fortaleza

Guga (Atlético-MG)

Unión La Calera (Sul-Americana), CSA, Santos (Copa do Brasil), Santos e São Paulo

Iago (Internacional)

Santos, Paysandu (Copa do Brasil), Avaí, Vasco e Bahia

Renan Lodi (Athletico-PR)

River Plate (Recopa), Fluminense, Fortaleza (Copa do Brasil), Palmeiras e Goiás

Mateus Vital e Pedrinho (Corinthians)

Deportivo Lara (Sul-Americana), Flamengo (Copa do Brasil), Cruzeiro, Santos

Matheus Henrique (Grêmio)

Juventude (Copa do Brasil), Bahia, Fortaleza e Botafogo

Rodrygo (Santos)

Ceará, Atlético-MG (Copa do Brasil), Atlético-MG e Corinthians

Antony (São Paulo)

Bahia (Copa do Brasil), Cruzeiro, Avaí e Atlético-MG

Pedro (Fluminense)

Atlético Nacional (Sul-Americana), Athletico-PR, Cruzeiro (Copa do Brasil), Flamengo e Chapecoense.