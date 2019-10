Sem Cueva em treino, Santos inicia preparação para enfrentar o Atlético-MG

Mesmo depois de ter retornado ao Brasil na última quinta-feira, após ter defendido a seleção peruana em dois amistosos, o meia Cueva acabou ficando fora do treino que o Santos realizou na manhã desta sexta, no CT Rei Pelé, que marcou o início da preparação da equipe para o duelo com o Atlético-MG, neste domingo, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Embora tenha sido preventivamente suspenso pelo clube após ser envolver em uma confusão em uma casa noturna, o jogador tinha presença esperada no gramado. A direção ainda não se manifestou oficialmente para falar sobre a situação do atleta, que estava prevista para ser definida após o seu retorno da seleção do Peru.

No trabalho sem a presença de Cueva nesta sexta-feira, os titulares que enfrentaram o Ceará na vitória por 2 a 1, na quinta à noite, na Vila Belmiro, apenas fizeram uma atividade regenerativa na parte interna do CT alvinegro. Já os reservas foram ao campo e participaram de um treino que também contou com alguns garotos da base santista.

Para este duelo com o Atlético-MG, o técnico Jorge Sampaoli voltará a ter à disposição os atacantes Marinho e Uribe, que cumpriram suspensão contra o Ceará. E o último treinamento visando o confronto na capital mineira será realizado na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé, onde Sampaoli fará o único trabalho com todos do elenco juntos no gramado antes de atuar diante dos atleticanos.

Com o triunfo sobre o rival cearense, conquistado de virada com dois gols marcados no segundo tempo na última quinta-feira, o Santos passou a somar 51 pontos na terceira posição do Brasileirão. A diferença para o líder Flamengo voltou a ser de dez pontos e de apenas dois para o Palmeiras, o segundo colocado.