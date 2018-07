Sem força no ataque, Goiás e Grêmio não saem do 0 a 0

Com ataques pouco inspirados, Goiás e Grêmio empataram em 0 a 0 neste sábado, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não altera a situação do time goiano, que segue estacionado no meio da tabela, ocupando a nona posição com 38 pontos. Já os gremistas perdem a chance de entrar, mesmo que provisoriamente, no G-4. Atualmente, o time tem 47 pontos e é quinto colocado, mesma pontuação do Atlético-MG, que enfrenta a Chapecoense ainda neste sábado.

Enfrentando o calor em Goiânia, que durante a tarde chegou a registrar 37ºC, o Grêmio foi mais cauteloso e preferiu cadenciar o jogo. Mesmo sem atuar em alta velocidade, os gremistas criavam melhores jogadas que o Goiás, que, desfalcado do atacante Erik, estava pouco inspirado.

Com esse panorama, o jogo se arrastou e só foi melhorar a partir dos minutos finais, quando o Goiás passou a criar mais. Aos 38 minutos, aconteceu o lance de mais emoção no primeiro tempo. Depois de erro de passe de Ramiro, o atacante Samuel, do Goiás, recebeu em velocidade, entrou na área gremista e finalizou. O goleiro Marcelo Grohe, bem posicionado, evitou o gol do Goiás.

No segundo tempo, com clima mais ameno, os dois times melhoraram. Aos três minutos, o Goiás desperdiçou boa chance com Thiago Mendes, que chutou em cima de Marcelo Grohe. O Grêmio tentou responder, mas a equipe goiana, apostando nos contra-ataques, voltou a assustar. Aos 20 minutos, Esquerdinha chutou de longe, mas, outra vez, o goleiro gremista salvou.

As duas equipes seguiram em busca do gol, mas, apesar das chances criadas, não conseguiam marcar. Aos 30 minutos, Lucas Coelho chutou para fora e desperdiçou para o Grêmio. Dois minutos depois, Thiago Mendes, do Goiás, também errou a finalização.

Mais perto do fim, o time gaúcho preferiu segurar o empate, e o Goiás, apesar das tentativas, não conseguiu marcar. Na próxima rodada, na quarta-feira, os gremistas recebem o Figueirense, enquanto o Goiás enfrentará o Sport.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 0 x 0 GRÊMIO

GOIÁS - Renan; Felipe Macedo (Tiago Real), Pedro Henrique, Jackson e Felipe Saturnino; Amaral, David, Thiago Mendes, Esquerdinha e Ramon; Samuel (Welinton Júnior). Técnico: Gilberto Fonseca.

GRÊMIO - Marcelo Grohe (Tiago); Pará, Bressan, Pedro Geromel e Zé Roberto; Ramiro (Matheus Biteco), Walace, Fellipe Bastos (Riveros) e Luan, Fernandinho e Joel Lucas Coelho. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ÁRBITRO - Marielson Alves da Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS - Felipe Macedo, Pedro Henrique e Amaral (Goiás); Pará (Grêmio).

RENDA - R$ 66.585,00.

PÚBLICO - 3.044 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).