Sem Goretzka e Javi Martínez, Bayern embarca para jogar o Mundial no Catar

Horas depois de derrotar o Hertha Berlin por 1 a 0, pelo Campeonato Alemão, o elenco do Bayern de Munique embarcou, nesta sexta-feira, para Doha, no Catar, onde a equipe vai disputar o Mundial de Clubes. A delegação não conta com os meio-campistas Leon Goretzka e Javi Martínez, ambos em recuperação do coronavírus.

Eles cumprem as medidas de isolamento social. Inscritos na competição, podem até viajar ao Catar para reforçarem a equipe na final ou no duelo pelo terceiro lugar do Mundial, caso testem negativo para o coronavírus em um novo exame.

Assim, o Bayern viajou ao Catar com os seguintes 24 jogadores: David Alaba, Jérôme Boateng, Eric Maxim Choupo-Moting, Kingsley Coman, Douglas Costa, Tiago Dantas, Serge Gnabry, Lucas Hernández, Ron-Thorben Hoffmann, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Marc Roca, Leroy Sané, Bouna Sarr, Lukas Schneller, Niklas Süle e Corentin Tolisso.

Entre eles, há quatro jogadores que venceram o Mundial de 2013, no Marrocos. São eles: Neuer, Müller, Boateng e Alaba. "Estamos orgulhosos de fazer parte do torneio. Temos muito trabalho pela frente, mas vamos dar tudo para trazer este título para casa", disse Hasan Salihamidzic, diretor de futebol do clube alemão.

A estreia do Bayern no Mundial será na próxima segunda-feira, às 15 horas (de Brasília), diante do Al Ahly, pelas semifinais. O vencedor do confronto duelará na decisão, na quinta, contra Palmeiras ou Tigres, times que vão duelar neste domingo.