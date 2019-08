Sem Messi, Barcelona leva gol no fim e perde na estreia no Espanhol

Sem Lionel Messi e sem Philippe Coutinho, o Barcelona foi derrotado pelo Athletic Bilbao em sua estreia no Campeonato Espanhol. Jogando fora de casa, o time comandado por Ernesto Valverde administrava um morno 0 a 0 no placar até levar um golaço aos 44 minutos do segundo tempo.

Aduriz, que acabara de entrar, acertou uma linda meia bicicleta ao escorar cruzamento da direita, na área. O gol decidiu a partida e levantou a torcida basca, que já havia celebrado a própria entrada do jogador em campo. Cria da base do Athletic, o veterano de 38 anos faz sua última temporada pela equipe, antes de se aposentar.

Jogando com seu uniforme novo, quase todo amarelo, o atual bicampeão espanhol teve a importante baixa de Messi nesta tarde. O argentino foi poupado porque está na fase final de recuperação de uma lesão na panturrilha direita. Outro desfalque foi o brasileiro Philippe Coutinho, que não deve mais jogar pelo time neste início de temporada. O meia deve ser emprestado ao Bayern de Munique.

A negociação está perto de ser concretizada. Coutinho foi vetado para a partida desta sexta de última hora. Ele chegou a ser incluído na lista de relacionados na quinta, mas foi cortado da relação de jogadores disponíveis pouco antes do início da partida em Bilbao.

Sem a dupla, Valverde escalou o setor ofensivo catalão com Luis Suárez, Dembélé e Griezmann, principal reforço da equipe para a nova temporada europeia. Rakitic e Rafinha, que começaram no banco de reservas, entraram em campo no decorrer do duelo. O segundo substituiu Suárez ainda na etapa inicial.

Sem o seu principal jogador, o Barcelona esteve longe de reproduzir nesta sexta as boas atuações da temporada passada. No primeiro tempo, o time catalão criou suas melhores oportunidades em finalizações de Suárez, aos 31, e Rafinha, aos 43, ambos no travessão. No lance do brasileiro, o goleiro fez leve desvio com a ponta dos dedos e a bola bateu na trave.

No segundo tempo, o jogo se tornou ainda mais morno para o Barcelona. Pouco criativo, investia pouco no ataque. A equipe da casa mantinha a mesma cautela do primeiro tempo. Até que Ander Capa disparou pela direita e levantou na área para Aduriz anotar lindo gol, em seu primeiro lance na partida.

Na segunda rodada, no domingo que vem (dia 25), o Barcelona vai encerar o Betis, em seu primeiro jogo em casa neste Espanhol, no Camp Nou. A equipe de Bilbao enfrentará visitará o Getafe no dia 24.