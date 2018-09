Sem Réver e pressionado, Flamengo vai ao Sul para 'roubar' 2ª posição do Inter

Pressionado após a derrota surpreendente para o Ceará na última partida e sem Réver, o Flamengo faz nesta quarta-feira, às 21h45, duelo direto pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro diante do Internacional. A partida será no Beira-Rio e é válida pela 23.ª rodada.

O confronto é importante pois vale a vice-liderança da tabela e ocorre em mais um momento de turbulência do time carioca na temporada, após a eliminação da Copa Libertadores para o Cruzeiro e a derrota diante do Ceará, resultado que provocou protestos dos torcedores. A equipe carioca, que chegou a liderar a competição, vem em declínio e está na terceira posição, com 41 pontos, a cinco do líder São Paulo.

Capitão do time, Réver não estará em campo pois o clube optou por não pagar a multa que liberaria o jogador para a partida. O zagueiro pertence ao Internacional e está emprestado à equipe carioca desde 2016. Como o defensor atuou na vitória por 2 a 0 sobre o rival gaúcho no primeiro turno, o Flamengo já deve R$ 1 milhão ao Inter.

Além de Réver, também desfalcam a equipe Cuéllar, Trauco e Lucas Paquetá, que estão com suas respectivas seleções, e Diego, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Maurício Barbieri usou os treinos para fazer ajustes táticos no time e não revelou quem escalará nas posições desfalcadas.

Na zaga, é provável que Rhodolfo entre no time para jogar ao lado de Léo Duarte, que volta de suspensão. Piris da Motta e William Arão devem formar a dupla de volantes e Vitinho tem grande chances de ser titular, formando o trio de ataque com Marlos e Henrique Dourado ou Lincoln.

Caso queira ser cauteloso, Barbieri pode optar por escalar Jean Lucas no meio e tirar um dos três atacantes. Pará, que já foi o titular da lateral direita na partida anterior, deve seguir no time em razão má fase técnica de Rodinei, muito criticado pelos torcedores.