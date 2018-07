Sem uniforme 'da sorte', Croácia usará cores tradicionais na final da Copa

A Fifa anunciou nesta quinta-feira os uniformes que serão utilizados por França e Croácia na decisão da Copa do Mundo, domingo, em Moscou. E ambos estarão com suas cores tradicionais: os franceses de azul e os croatas com a camisa quadriculada vermelha e branca.

Apesar de estas serem suas cores e tomarem o uniforme croata há muito tempo, na Copa do Mundo da Rússia foi outro uniforme que marcou a campanha do país. A seleção disputou apenas uma partida com a camisa quadriculada - vitória por 2 a 1 sobre a Nigéria, na estreia - e vinha jogando com seu segundo uniforme, azul.

Diante dos bons resultados obtidos com os calções, meiões e camisas em tons escuros de azul, a superstição tomou conta da Croácia, que exaltou a sorte dada pelo uniforme. Afinal, foi com ele que a seleção obteve seus resultados mais expressivos no Mundial: a vitória por 3 a 0 sobre a Argentina, os triunfos nos pênaltis contra Dinamarca e Rússia e a classificação nas semifinais contra a Inglaterra.

Só que na decisão, os croatas terão pela frente uma seleção que tem justamente o azul como cor tradicional de seu uniforme, o que impediu que a sequência com a camisa "da sorte" continuasse. Assim, os franceses estarão todos de azul no domingo, enquanto os croatas usarão a camisa quadriculada, com calções e meiões brancos.

A Fifa também definiu os uniformes da decisão de terceiro lugar entre Bélgica e Inglaterra, neste sábado, em São Petersburgo, e ambos os países usarão cores alternativas. Os belgas jogarão com sua camisa amarela, mesma cor dos meiões, e calções pretos, enquanto os ingleses vestirão camisas e meiões vermelhos, com calções brancos.