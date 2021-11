Semana reserva a Ceni duelos com 'velhos conhecidos' e necessidade de pontuar com o São Paulo

O técnico Rogério Ceni sabe que o São Paulo vai ter uma semana decisiva no Campeonato Brasileiro. Em 14º lugar, com uma de suas piores campanhas na história dos pontos corridos da principal competição nacional, o time do Morumbi terá pela frente Fortaleza, quarta-feira, no Castelão, e Flamengo, domingo, no Morumbi, dois 'velhos conhecidos' do treinador são-paulino.

Ceni vai tentar usar todo o conhecimento que possui destes times, nos quais foi treinador em um passado próximo e conquistou seus títulos, para evitar que o São Paulo sofra duas derrotas e passe a ser uma das equipes ameaçadas pelo rebaixamento.

Ceni foi campeão da Série B (2018), Copa do Nordeste e Campeonato Cearense (2019) pelo Fortaleza. Em 2020, foi campeão brasileiro pelo Flamengo, equipe que também ergueu as taças da Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca (2021).

Com 37 pontos, o time do Morumbi se sente mais próximo das quatro últimas posições - tem sete a mais que o Sport, primeiro time na zona de rebaixamento - do que dos classificados para a próxima edição da Copa Libertadores - soma dez a menos que o Corinthians, sexto colocado na classificação.

Para o duelo com o Fortaleza, Ceni não poderá contar com Rigoni (suspenso pelo cartão amarelo) e Arboleda com a seleção do Equador. Em compensação, Calleri deverá começar a partida, ao lado de Luciano, no ataque.