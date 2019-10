Sevilla x Real Madrid: transmissão e horário do jogo pelo Espanhol

Sevilla e Real Madrid se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, pelo quinta rodada do Campeonato Espanhol.

Sevilla x Real Madrid terá transmissão da FOX Sports. O Estado também faz o tempo real da partida.

Muito criticado após a derrota por 3 a 0 para o PSG na estreia da Liga dos Campeões, o Real Madrid quer se reencontrar na competição nacional. A equipe do técnico Zidane soma oito pontos, com dois empates - com Real Valladolid e Villareal - e duas vitórias - sobre Celta e Levante, em sua última partida pelo Espanhol.

Já o Sevilla coloca à prova seu bom momento. A equipe do técnico Julen Lopetegui ainda não perdeu e soma 10 pontos ganhos. São três vitórias - contra Espanyol, Granada e Alavés - e um empate foi diante do Celta. A equipe ainda estreou da Liga Europa com um triunfo por 3 a 0 sobre o Qarabag.