Shaylon e Tréllez se destacam em jogo-treino do São Paulo

Em teste importante para os reservas e atletas que voltaram recentemente a ficar à disposição do técnico Diego Aguirre, o São Paulo goleou o Atibaia por 4 a 1 na manhã desta quinta-feira, no CT da Barra Funda. Os destaques do jogo-treino foram o meia Shaylon, autor de três passes para gol, e o atacante colombiano Tréllez, que balançou as redes duas vezes. Lucas Fernandes e Paulinho Boia também marcaram.

A equipe que iniciou o amistoso teve: Jean; Régis, Luan, Rodrigo Caio e Caíque; Jucilei, Lucas Fernandes e Shaylon; Araruna, Gonzalo Carneiro e Tréllez. Além da dupla já mencionada, quem também mereceu atenção especial foi o lateral Régis, de volta às atividades com o elenco após passar um período afastado por problemas particulares, e o zagueiro Rodrigo Caio, completamente recuperado da cirurgia no pé esquerdo realizada em maio.

Na segunda etapa do jogo-treino (cada tempo teve 35 minutos), Lucas Perri, Paulinho Bóia e Brenner ocuparam as vagas de Jean, Luan e Lucas Fernandes, respectivamente. O goleiro Jean, por sinal, falhou no gol marcado pelo Atibaia.

Enquanto isso, em outro campo do CT, os titulares seguiram com os preparativos para encarar o Sport, domingo, no Recife, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e fizeram atividades técnicas. Já o recém-contratado Everton Felipe seguiu a programação da comissão técnica e fez exercícios físicos e testes no Reffis.

O São Paulo lidera o Brasileirão com 35 pontos, um a mais em relação ao Flamengo. Confira aqui a tabela completa do torneio.