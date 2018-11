Solari dá 1ª entrevista como treinador efetivo do Real: 'Estou muito excitado'

Santiago Solari concedeu nesta sexta-feira a primeira entrevista coletiva como técnico efetivo do Real Madrid. "Sou grato e estou muito excitado", disse o argentino, que assinou contrato até o final da temporada 2020/2021.

Solari fez questão de agradecer ao presidente Florentino Perez por sua confiança. "Eu estou muito animado com esta enorme responsabilidade", disse o técnico. "Para mim, nada muda em relação aos 11 anos em que estou nesta instituição. O importante é o compromisso com que se realiza a cada dia o seu trabalho, afinal estamos passando pela vida, no Real Madrid e na posição de treinador".

Santiago Solari foi efetivado como técnico do Real Madrid no último dia 12, um depois da vitória por 4 a 2 sobre o Celta, em Vigo, pelo Campeonato Espanhol. O então técnico do Real Madrid Castilla, o time B, assumiu o comando em substituição a Julen Lopetegui. Ele soma quatro vitórias consecutivas.

Após 13 dias, o Real Madrid volta a jogar e será fora de casa diante do Eibar, neste sábado, pela 13.ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe de Madri é a sexta colocada com 20 pontos, quatro atrás do líder Barcelona. O Eibar, com 15, é o 13.º classificado.

Pela Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid divide a liderança do Grupo G com a Roma - cada uma das equipes soma nove pontos e se enfrentam nesta terça-feira no estádio Olímpico, em Roma, na Itália.