Soteldo comemora gol: 'Era uma partida diferente, e eu tinha de fazer a diferença'

Autor do belo gol de falta que garantiu o empate (1 a 1) ao Santos diante do Deportivo Lara, nesta terça-feira, em Caracas, na Venezuela, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores e a vaga na sequência da principal competição sul-americana, Soteldo não escondeu a satisfação por ser decisivo em um duelo em seu país.

"Muito contente por ajudar o time. Era uma partida muito diferente. Em meu país, teria de fazer a diferença e ajudar a minha equipe a passar para a próxima fase. Estou muito contente", afirmou o pequenino camisa 10, apontado como o melhor jogador em campo pela Conmebol.

Para chegar à fase de grupos, o Santos agora vai ter de superar San Lorenzo, da Argentina, ou Universidad de Chile, que se enfrentam nesta quarta-feira. E Soteldo já aponta como o Santos deverá se comportar em campo para continuar na disputa do campeonato, no qual foi vice-campeão na temporada passada.

"É manter o que fizemos no primeiro tempo. Creio que é fundamental. O Deportivo Lara é uma boa equipe. Jogaram muito bem. No segundo tempo se impuseram um pouco. Na primeira etapa praticamente não tocaram na bola. E isso era fundamental para a gente", disse o jogador, que abriu o placar, aos 37 minutos do tempo inicial.