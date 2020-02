Spal x Juventus: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Italiano

Spal e Juventus se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Italiano em duelo que será disputado o estádio Paolo Mazza, às 14h (horário de Brasília). A partida terá transmissão pela internet.

Spal x Juventus: onde assistir

É possível assistir ao jogo pelo canal de streaming DAZN. Outra opção é acompanhar o tempo real do Estado.

Após o duelo com o Spal, a Juventus irá enfrentar, na ordem, o Lyon, a Inter de Milão, o Milan e o Bologna. Já o Spal encara, Parma, Cagliari e Napoli.

No último domingo, mesmo com a ausência do craque Cristiano Ronaldo, poupado, o time de Turim não teve dificuldades para vencer o Brescia por 2 a 0 em casa, se reabilitar no Campeonato Italiano e jogar a pressão para a Inter de Milão.