Sport aposta na manutenção do time na busca pela reabilitação

O técnico Claudinei Oliveira aposta na manutenção do time titular do Sport diante do Vitória para tentar encerrar a série de derrotas consecutivas, para o Ceará, por 1 a 0, e o Fluminense, por 2 a 1. Mas manter os mesmos jogadores em campo não quer dizer que esteja tudo bem no Recife, porque o time empacou nos 19 pontos e já figura na parte debaixo da tabela de classificação.

"A gente deve manter a equipe, até porque é o time que fez um grande primeiro tempo. Então independentemente de um atleta ou outro não ter jogado tão bem, acho que a gente tem que dar crédito aos jogadores", justificou Claudinei.

Sem trocar peças, o técnico começa a pensar em mexer na disposição do time dentro de campo. Rogério treinou mais avançado como um centroavante, com Rafael Marques atuando mais aberto pela esquerda. Devido à intensidade exigida pelo técnico no treino da véspera do duelo, Sander acabou se chocando com Carlos Henrique e precisou deixar o campo mais cedo.

Ainda assim, não preocupa para o duelo com o Vitória. "O Sander vai jogar. Ele até queria voltar para o treino. Caso ele não possa jogar, vamos manter essa formação que terminou o treino", comentou o técnico.