Sport bate Novorizontino nos minutos finais e fica mais perto do G-4 na Série B

O Sport segue sonhando com o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro e, na noite desta terça-feira, conquistou mais um importante resultado. Depois de dominar praticamente toda a partida, venceu o Novorizontino por 1 a 0, com um gol de Gustavo Coutinho, aos 44 minutos do segundo tempo, na Ilha do Retiro, para continuar na cola do G-4.

Com a segunda vitória seguida, o Sport chegou aos 40 pontos, na sexta colocação e diminuiu a diferença para o Vasco, primeiro time dentro do G-4, que tem 42, mas ainda joga na rodada. De outro lado, o Novorizontino chegou ao terceiro jogo sem vitória e está em 13.º com 32 pontos.

O Sport dominou praticamente todo o primeiro tempo e só não saiu na frente no placar nos primeiros minutos por conta de duas boas defesas do goleiro Lucas Frigeri. Primeiro, aos três, Vagner Lover deixou Giovanni na cara do gol, mas o camisa 1 do Novorizontino conseguiu espalmar para fora. Depois, aos 15, em um chute forte de Ronaldo Henrique, pegando a sobra de um escanteio.

A única chance do Novorizontino aconteceu nos minutos finais, aos 44, quando Ramón Martínez recebeu na área e mesmo de frente para o gol, acabou isolando.

Na volta para o segundo tempo, o duelo seguiu da mesma forma: com o Sport em cima e o Novorizontino se defendendo como pôde. Logo no primeiro minuto, Vagner Love recebeu na área, dominou no peito e bateu com estilo, mas a bola acabou subindo demais.

O tempo foi passando e a partida caiu um pouco e depois de tanto insistir, o Sport foi presenteado com o gol da vitória nos minutos finais. Aos 42, Denner cruzou na medida para Gustavo Coutinho cabecear para o fundo das redes. Restou segurar o placar nos últimos minutos.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado para a disputa da 28.ª rodada da Série B. Logo às 11h da manhã, o Novorizontino recebe o CSA, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Um pouco mais tarde, às 17h, o Sport visita o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 0 NOVORIZONTINO

SPORT - Saulo; Eduardo, Fábio Alemão, Sabino e Sander (Wanderson); Ronaldo Henrique, Fabinho e Giovanni (Labandeira); Kayke (Gustavo Coutinho), Vagner Love (Lucas Hernández) e Luciano Juba. Técnico: Claudinei Oliveira.

NOVORIZONTINO - Lucas Frigeri; Willean Lepo, Joílson, Ligger (Rodolfo Filemon) e Paulinho (Felipe Albuquerque); Jhony Douglas, Danielzinho e Ramón Martínez (Gustavo Bochecha); Douglas Baggio, Ronald (Cléo Silva) e Quirino (Bruno Costa). Técnico: Rafael Guanaes.

GOL - Gustavo Coutinho, aos 42 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

CARTÕES AMARELOS - Eduardo, Luciano Juba e Sander (Sport) e Bruno Costa, Paulinho, Rodolfo Filermon e Willean Lepo (Novorizontino).

RENDA - R$ 669.660,00.

PÚBLICO - 19.188 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).