Técnico do Porto mantém Alex Telles como dúvida para jogo de ida com o Liverpool

Depois de se lesionar de forma inusitada no final do mês passado, quando caiu no chão com dores no quadril ao se machucar na cobrança de um pênalti contra o Braga, pelo Campeonato Português, o lateral-esquerdo brasileiro Alex Telles foi mantido pelo técnico do Porto, Sergio Conceição, como dúvida para encarar o Liverpool, nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), na Inglaterra, pelo duelo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

"Não sei se joga. Ele está melhor, mas ainda não sabemos se pode jogar", despistou o treinador, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no estádio Anfield, palco da primeira partida do mata-mata entre as duas equipes.

E ao ser questionado se a possível ausência do brasileiro o faria mudar a estratégia de jogo do Porto, o comandante respondeu com bom humor: "Mal de mim se esta noite ainda fosse definir quem vai jogar. As coisas já estão praticamente todas preparadas, depois vamos ver se será possível usar o Alex ou não, mas os esquemas táticos já estão definidos. Só haverá alterações se alguém passar mal de noite, inclusive eu".

Alex Telles atuou como titular da seleção brasileira no amistoso contra Panamá, no último dia 23 de março, realizado justamente no estádio do Porto, onde atuou durante toda a partida e teve boa atuação principalmente no primeiro tempo. No fim, porém, ele amargou junto com a equipe nacional o decepcionante empate por 1 a 1 diante do inexpressivo adversário.

O lateral depois acabou ficando no banco de reservas no amistoso em que o Brasil superou a República Checa por 3 a 1, no dia 26, em Praga. E já no final de semana seguinte se lesionou de maneira curiosa na partida contra o Braga. Com dores na região do quadril direito, ele teve diagnosticado uma bursite e, naquela ocasião, o departamento médico do Porto não estabeleceu um tempo estimado de recuperação.

Sem confirmar se escalará Alex Telles, o treinador Sergio Conceição mostrou que está confiante de que o Porto poderá desbancar o favoritismo do forte Liverpool na Inglaterra, antes de voltar a encarar o rival no segundo duelo do mata-mata, no próximo dia 17, no estádio do Dragão, em Portugal.

"Eu não sonho, acho que é possível ganhar aqui amanhã, preparamos o jogo nesse sentido. É preciso trabalhar muito, passar por diferentes momentos, algumas vezes não vamos estar com a bola, vamos ser pressionados, em outras vezes vamos levar com transições rápidas, quando estivermos em ataque posicional temos de ter atenção no momento da perda de bola. Se percebermos os diferentes momentos de acordo com a identidade da equipe, acho que não teremos problemas", projetou o comandante.