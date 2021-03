Técnico do Santo André, Paulo Roberto Santos é internado com covid-19 em Sorocaba

A pandemia do novo coronavírus começa a causar preocupação no futebol brasileiro apesar de muitos ainda fazerem vistas grossas e defenderem sua continuidade. Na noite de terça-feira, o técnico Paulo Roberto Santos, que comanda o Santo André no Campeonato Paulista, foi internado por complicações da covid-19. O treinador revelou que vem sentindo alguns sintomas da doença desde o último dia 15, mas somente nesta terça ele deu entrada em um hospital de Sorocaba, no interior de São Paulo, onde mora, após ter febre e sentir falta de ar.

Paulo Roberto Santos, que é do grupo de risco da doença por ter 60 anos, está com 50% a 75% dos pulmões comprometidos, de acordo com o boletim médico. O técnico está internado no Pronto Socorro fazendo oxigenação e seu quadro é considerado estável pelos médicos.

Na terça-feira também, o técnico Ubirajara Veiga morreu aos 66 anos por complicações da covid-19 em Alagoas. Antes dele, perderam a vida nomes conhecidos do esporte no interior paulista, como Marcelo Veiga, que por anos dirigiu o Bragantino, Ruy Scarpino, ex-Ituano e que estava no Amazonas, e Éder Taques, ex-técnico e que presidia o Operário, de Várzea Grande (MT).

A delegação do Marília também informou um surto da covid-19 em seu elenco e membros da comissão técnica. O fato ocorre na esteira de dois outros clubes terem sofrido com a doença: a Ponte Preta e o Corinthians. Após participação na Copa do Brasil, com longas viagens, o Marília confirmou 15 casos de covid-19. Além disso, o clube da terceira divisão paulista mostrou sua insatisfação com as transferências do seu único jogo na competição organizado pela CBF. "Fica registrado o descontentamento do MAC com a transferência da partida pela Copa do Brasil que deveria ter ocorrido em Marília", ressalta o clube em nota oficial. Mais 20 exemes estão sendo esperados no clube.