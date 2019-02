Time do Botafogo diz que vaga na Copa do Brasil dá confiança para Sul-Americana

Fora da disputa da fase final da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca -, o Botafogo está concentrado na disputa das outras duas competições que tem neste início de temporada: Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Na última quarta-feira, avançou à segunda fase do torneio nacional ao derrotar o Campinense por 2 a 0, em Campina Grande (PB), e o resultado, de acordo com o elenco, dá confiança para a partida de volta da primeira fase da competição continental contra o Defensa y Justicia, na Argentina, na próxima semana.

"Classificação de extrema importância para a equipe ganhar confiança antes de um jogo também decisivo pela Sul-Americana. A equipe está aprimorando e entendendo o que o (técnico) Zé Ricardo quer para que a gente tenha um ano com grandes conquistas", declarou o atacante Rodrigo Pimpão nesta quinta-feira.

O zagueiro Gabriel seguiu o discurso do seu companheiro e prometeu empenho na Argentina. "Com certeza, essas três vitórias dão uma confiança ainda maior. Naquele momento, a gente estava um pouco pressionado, jogando contra uma equipe de imensa qualidade, um dos líderes do Argentino. Mas a gente vai trabalhar essa semana para ir lá e conseguir essa classificação", disse o defensor.

Com Gabriel e o argentino Joel Carli, em três partidas a zaga do Botafogo ainda não foi vazada na temporada. "Muito boa (parceria). Carli é um zagueiro que dispensa comentários. É um líder, um exemplo dentro e fora de campo. Com a parceria dando certo, fico muito feliz. Vamos continuar pegando uma sequência boa para fazer um grande ano no Botafogo", comentou o zagueiro emprestado pelo Atlético-MG.

Com exceção de Leo Valencia e Cícero, que treinaram no estádio do Engenhão, o restante do elenco teve a quinta-feira de folga depois da volta da viagem à Paraíba. O grupo se reapresentará nesta sexta, às 17 horas.