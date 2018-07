Time feminino, telão e cerveja liberada na Arena Corinthians

A quarta-feira será especial para o corintiano que puder ir na Arena Corinthians. No mesmo dia, o clube vai receber pela primeira vez uma partida do time feminino e depois terá um telão para a exibição do jogo do masculino, que será em Salvador, e ainda com venda de cerveja liberada.

+ Goleada sobre Paraná faz Corinthians repetir feito que não obtinha desde 2006

+ Sidcley celebra gol, mas diz que não fez a melhor partida pelo Corinthians

As jogadoras do time feminino do Corinthians pediam há muito tempo para jogar na Arena. O pedido foi atendido e elas poderão estrear na casa da equipe masculina nesta quarta-feira, às 17h30, contra o São Francisco, da Bahia, pela estreia do time no Campeonato Brasileiro. Os ingressos custam R$ 10 o Setor Norte e R$ 20 o Setor Oeste Inferior.

Depois da partida, os telões da Arena vão exibir o jogo do time masculino contra o Vitória, que começa às 19h30, e como o jogo não será realizado no local, é permitida a venda de bebidas alcoólicas e o Corinthians já informou que vai comercializar cerveja para os torcedores que ficarem para assistir ao jogo dos comandados de Fábio Carille.

O time masculino volta a jogar em São Paulo só no dia 2 de maio, quando enfrenta o Independiente, às 21h45, pela Libertadores. Antes, enfrenta o Vitória, nesta quarta-feira, e o Atlético-MG, no domingo.