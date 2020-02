Times voltam a campo no Campeonato Inglês com um olho na Liga dos Campeões

Depois de desfrutar de um pequeno intervalo graças à disputa em dois finais de semana na 26ª rodada do Campeonato Inglês, os grandes clubes ingleses voltam a campo com a ideia de recuperar o ritmo antes do retorno das competições europeias.

Depois de eliminar o Shrewsbury (da 3ª divisão) na 4ª fase da Copa da Inglaterra e poupar seus 15 jogadores, o líder Liverpool retoma o campeonato na casa do lanterna, o Norwich.

Apesar dos 55 pontos entre as duas equipes, Jürgen Klopp não deverá menosprezar o duelo antes de viajar para encarar o Atlético de Madrid na terça-feira, para o jogo de ida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões.

Enquanto isso o Tottenham (6º), que receberá na quarta-feira o RB Leipzig, segundo da Bundesliga e inexperiente nessas grandes competições europeias de clubes, viajará no domingo para enfrentar outra equipe da parte mais baixa da tabela, o Aston Villa , que está em 17º com um ponto de vantagem sobre a zona de rebaixamento.

Outro time inglês presente na principal competição europeia de clubes, o Chelsea (4º), que recebe o Bayern de Munique no dia 25 de fevereiro, terá pela frente na segunda-feira um adversário maior, o Manchester United (8º).

É uma boa oportunidade para o time comandado por Solskjaer voltarem a ficar a três pontos do 'top 4', três dias antes do jogo de ida dos 16 avos da Liga Europa em Bruges. Já os londrinos podem abrir 11 pontos de vantagem sobre o United se vencerem.

Quanto ao Manchester City (2º), o adiamento de seu jogo contra o West Ham (18º) no último final de semana, devido à tempestade Ciara, satura um pouco o seu calendário.

O time de Pep Guardiola joga na quarta-feira, antes de um jogo crucial contra o Leicester no sábado e ainda mais perigoso pelas oitavas da Liga contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu no dia 26 de fevereiro.

Já o Arsenal (10º), cuja grande esperança de brilhar nesta temporada é a Liga Europa, que será retomada na quinta-feira contra o Olympiacos grego, recebe o Newcastle (12º) no domingo. /com informações da AFP

Programação e resultados da 26ª rodada do Campeonato Inglês:

Realizados

Everton - Crystal Palace 3 - 1

Brighton - Watford 1 - 1

Sheffield United - AFC Bournemouth 2 - 1

Sexta-feira:

17h - Wolverhampton x Leicester

Sábado:

09h30 - Southampton x Burnley

14h30 - Norwich City x Liverpool

Domingo:

10h - Aston Villa - Tottenham

12h30 - Arsenal - Newcastle

Segunda-feira:

17h - Chelsea - Manchester United

Quarta-feira:

16h30 - Manchester City x West Ham