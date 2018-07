Torino aproveita expulsão de Immobile e ganha da Lazio em Roma

Em uma rodada em que todos os times acima na tabela de classificação apenas empataram - casos de Internazionale, Napoli, Juventus e Roma -, a Lazio tinha tudo para encostar nos primeiros colocados do Campeonato Italiano. Só esqueceram de avisar o Torino, o rival nesta segunda-feira, pela 16.ª rodada, que foi até o estádio Olímpico, em Roma, e venceu por 3 a 1.

Boa parte da vitória do Torino tem de ser creditada à expulsão do centroavante Ciro Immobile, da Lazio, no final do primeiro tempo, quando o duelo estava empatado sem gols. Após a não marcação de um pênalti para a sua equipe, o jogador italiano discutiu com um zagueiro rival e deu uma cabeçada. O árbitro Piero Giacomelli usou, então, o recurso do árbitro de vídeo, confirmou a agressão e mostrou o cartão vermelho.

Com um a menos em campo, a Lazio não teve fôlego para aguentar as jogadas ofensivas do Torino no segundo tempo. Foram três belos gols marcados por Alex Berenguer, aos nove minutos, por Tomas Rincon, aos 19, e por Simone Edera, aos 28. O gol dos romanos, feito pelo meia espanhol Luis Alberto aos 24, chegou a dar alguma esperança, mas logo minada com o terceiro tento do time de Turim.

Na tabela de classificação, a Lazio parou nos 32 pontos e perdeu a chance de ficar na frente da rival Roma, que tem 35, e assumir a quarta colocação. Além disso, viu os três ponteiros abrirem mais um pouco de vantagem - a líder Internazionale tem 40, o Napoli soma 39 e a Juventus contabiliza 38 pontos. O Torino, agora com 23, é o oitavo colocado, já vislumbrando a zona de classificação à próxima edição da Liga Europa.

Pela 17.ª rodada, o Torino jogará neste sábado contra o Napoli, em Turim. A Lazio entrará em campo no dia seguinte contra a Atalanta, em Bérgamo. Mas antes fará a sua estreia na Copa da Itália, nesta quinta-feira, em Roma, contra o Cittadella, da segunda divisão, já pela fase de oitavas de final.