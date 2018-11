Tottenham x Chelsea: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Campeonato Inglês

Tottenham e Chelsea fazem o principal jogo da 13ª rodada do Campeonato Inglês, neste sábado, às 15h30 (de Brasília), no tradicional Wembley Stadium. O embate entre o quarto e terceiro colocados na tabela de classificação, respectivamente, é encarado pelas equipes londrinas como uma oportunidade de deixar um rival direto para trás enquanto continua na briga pela ponta com líder Manchester City.

Tottenham x Chelsea terá a transmissão no Brasil pelos canais RedeTV! e ESPN Brasil. O jogo ainda será acompanhado em tempo real pelo Estado. O Tottenham inicia a rodada na quarta posição, com 27 pontos, enquanto seu rival local está em terceiro, com 28.

Depois de conseguir derrotar o Crystal Palace na última rodada, o Tottenham espera continuar sua campanha de recuperação no Campeonato Inglês. Para não permitir a aproximação do Arsenal, primeiro fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada, Mauricio Pochettino não vai poder poupar sua equipe. O Spurs pega a Inter de Milão na próxima quarta-feira, 28, em confronto que vale briga direta no Grupo B da principal competição europeia de clubes.

Já o Chelsea entra em campo defendendo a invencibilidade do técnico Maurizio Sarri no Campeonato Inglês. Foram 12 jogos até o momento, com oito vitórias e quatro empates, o último deles contra o Everton, em jogo da 12ª rodada.