Tottenham x Manchester United: onde assistir ao vivo e horário do clássico inglês

Tottenham e Manchester United se enfrentam neste domingo, às 14h30 (horário de Brasília), no estádio do Tottenham, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. O time de Londres mira se aproximar da liderança e o de Manchester quer se aproximar da zona de classificação da Liga dos Campeões.

Tottenham x Manchester United terá a transmissão da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. O Tottenham, de Harry Kane e Lucas, inicia a rodada na terceira posição, com 48 pontos, e vivendo uma grande fase.

O time de Londres venceu o Chelsea por 1 a 0 na terça-feira passada, pela Copa da Liga, e anteriormente havia feito 7 a 0 no Tranmere Rovers e 3 a 0 no Cardiff, ambos pelo Campeonato Inglês.

O Manchester United entra na rodada como sexto colocado, com 38 pontos, e precisa da vitória para não deixar os primeiros colocados se distanciarem ainda mais. O time de Manchester vem de cinco vitórias consecutivas. No sábado passado, derrotou o Reading por 2 a 0, pelo Campeonato Inglês.