Treino indica Inter com D'Alessandro no meio e Fabiano no lugar de Zeca

O Internacional realizou neste sábado o último treino, no CT Parque Gigante, antes da partida contra o Vitória, válida pela 27ª rodada do Brasileirão e que ocorre neste domingo, às 16 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O treinador Odair Hellmann realizou uma atividade mais leve depois de uma semana intensa de trabalho. O treino indicou que possivelmente o time colorado será escalado com a entrada de D'Alessandro no meio-campo e de Fabiano no lugar de Zeca. Os atletas fizeram um treinamento recreativo, seguido de exercícios específicos e um treino técnico.

Hellmann não terá à disposição o meio-campista Patrick, suspenso por conta do terceiro cartão amarelo, nem o zagueiro Rodrigo Moledo, lesionado. Já Víctor Cuesta retorna à equipe após cumprir suspensão na última rodada.

Após o treinamento, Edenilson concedeu entrevista coletiva no CT e falou sobre a partida contra a equipe baiana. "Estamos mantendo a pegada jogo a jogo, isso tem nos colocado no grupo de cima e com o apoio da torcida somos fortes e temos que demonstrar nos 90 minutos", afirmou o camisa 8.

O Inter soma 50 pontos, mesma pontuação do vice-líder Palmeiras, e ocupa o quarto lugar do Brasileirão - foi ultrapassado pelo Grêmio neste sábado. O São Paulo é líder do campeonato, com 51 pontos.

Confira abaixo a lista de relacionados pelo Inter:

Goleiros: Daniel e Marcelo Lomba.

Laterais: Dudu, Fabiano, Iago, Uendel e Zeca.

Zagueiros: Víctor Cuesta, Emerson Santos e Klaus.

Volantes: Charles, Edenílson e Rodrigo Dourado.

Meias: Camilo, D'Alessandro e Juan Alano.

Atacantes: Jonatan Alvez, Leandro Damião, Nico López, Rossi, Wellington Silva e William Pottker