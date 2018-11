Uma fatalidade nos tirou os três pontos, diz Cuca após derrota no clássico

O técnico Cuca classificou como "uma fatalidade" o lance que decidiu o clássico diante do Palmeiras neste sábado, no Allianz Parque. Quando a partida estava empatada por 2 a 2, Vitor Luís cobrou uma falta e o goleiro Vanderlei falhou definindo o placar.

"O Santos estava bem melhor. O jogo estava para nós. A fatalidade nos tirou os três pontos. A bola desviou na barreira, pegou um efeito contrário e acabou traindo o Vanderlei. Mas ele nos salvou muitas vezes. Já tinha salvado no primeiro tempo. Ele tem crédito", disse o técnico Cuca em entrevista coletiva após a partida. "Tem derrotas que a gente sente muito", completou o treinador.

O treinador reconhece que o Santos teve atuação ruim no primeiro tempo, quando acabou sofrendo derrota parcial por 2 a 0. "Não sei um motivo de ter ido mal no primeiro tempo. Acho que foi atitude. Demos um chute a gol e ainda foi para fora. Fomos envolvidos e não conseguimos jogar. Nós não nos apresentamos ao jogo. Fizemos as mexidas para enfrentar o jogo, que não era só técnico, mas também de força. Com as alterações, tivemos as chances para fazer o terceiro gol. Nós dominamos o segundo tempo inteiro", disse o treinador.

A derrota faz o Santos desperdiçar a oportunidade de aparecer no G-6 do Campeonato Brasileiro. O time permanece em sétimo com 46 pontos, mesmo número do Atlético-MG, sexto, que foi derrotado em casa pelo Grêmio nesta rodada (1 a 0). O time dirigido pelo técnico Cuca pode cair para o oitavo lugar caso o Atlético-PR (43 pontos) derrote o Internacional, em Porto Alegre. Na próxima rodada, vai enfrentar a Chapecoense, em casa.