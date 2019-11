Vagner Love ganha chance e reclama da era Carille: 'Recebíamos poucas bolas' 

O atacante Vagner Love deve ganhar nova chance no ataque do Corinthians na partida de domingo, contra o Botafogo, no Engenhão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador substituirá Boselli que se recupera de problema muscular na coxa direita. Nesta sexta-feira, Love concedeu entrevista coletiva, comentou a importância de vencer para se manter na briga pela Libertadores e das mudanças no setor ofensivo após a saída de Fábio Carille.

LEIA TAMBÉM > Corinthians tentará acabar com jejum de oito anos diante do Botafogo

"Realmente, recebíamos poucas bolas. Somos três centroavantes de qualidade. Se chegar no nosso pé, temos qualidade para fazer os gols. Treinamos para isso. Atrapalhou um pouco essa questão de só ter que marcar. Pouco abastecido, pouco municiado para poder marcar. Boselli recebeu bolas. Fizemos mais gols. Espero que isso continue acontecendo", comentou.

Com o interino Coelho, Love disse que a postura da equipe mudou. Mesmo assim ele acha que ainda há muito do trabalho do seu antecessor. "No jogo contra o Inter, fizemos uma coisa que não tínhamos treinado. Jogamos atrás, recuamos e deixamos a equipe do Inter ficar no nosso campo no primeiro tempo, apostando nos contra-ataques. É normal, até automático, porque ficamos dez meses com o Carille. Mas não é mais assim. Coelho está treinando e estamos mudando. Tanto que nesse mesmo jogo já mudamos nossa postura no segundo tempo."

O Corinthians vem de dois empates consecutivos e enfrentará no domingo um adversário complicado. Além de lutar contra o rebaixamento, o Botafogo não perde para o time paulista desde 2011 - na ocasião, o Corinthians venceu por 2 a 0 com gols de Liedson e Paulinho. De lá para cá foram mais seis jogos, com cinco vitórias da equipe carioca e um empate.

"A gente tem que encarar cada jogo como uma decisão. Esse é nosso objetivo: chegar à Libertadores. É um jogo que temos que conquistar os três pontos. Respeitando o Botafogo, que está em situação difícil. Vamos buscar a vitória para encaminhar a vaga", afirmou Love.