Valdivia chega a Belo Horizonte e Atlético-MG confirma contratação do meia

Nem tudo foi decepção para o torcedor atleticano nesta quarta-feira. Apesar da frustrante derrota para o Paraná de virada, por 3 a 2, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro confirmou a chegada do meia Valdivia a Belo Horizonte.

Segundo publicou o Twitter oficial do clube durante a derrota em Curitiba, o meia está na capital mineira para realizar exames médicos. "Valdívia já está em BH (Belo Horizonte) para exames médicos e assinatura do contrato", publicou o time, com um foto do jogador vestindo uma camiseta atleticana da Copa Libertadores.

Após despontar com grande destaque no Internacional, Valdivia sofreu grave lesão no joelho no final de 2015, passou por uma cirurgia e ficou mais de seis meses afastado. Perdeu, assim, até mesmo a Olimpíada do Rio-2016, competição em que era cotado para defender a seleção brasileira.

Seu retorno ao Internacional, contudo, não foi conforme o esperado. Com um time problemático, que acabou rebaixado no Campeonato Brasileiro, Valdivia não se firmou, teve atuações apagadas e sequer reconquistou a titularidade mesmo em uma equipe frágil.

O cenário se repetiu neste início de ano, com o meia alternando bons lampejos e atuações apagadas no Internacional. Agora, em uma nova equipe, ele tenta recuperar o brilho inicial de sua carreira.

Para contratar o meia por empréstimo, o Atlético Mineiro enfrentou a concorrência de outros clubes, como Corinthians, Cruzeiro, Santos e São Paulo. Mas levou a melhor ao oferecer uma boa quantia pelo acordo.

Como já atuou pela competição no Internacional, Valdivia não poderá reforçar o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Está, contudo, liberado para atuar na Copa Libertadores - o clube avançou às oitavas de finais - e no Campeonato Brasileiro.