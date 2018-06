Valdívia vê São Paulo confiante para clássico com o Palmeiras: 'Jogo decisivo'

O meia-atacante Valdívia, do São Paulo, disse que o time tricolor está confiante para o clássico com o Palmeiras, nesta quinta, às 20h30, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O jogador disse que buscará gols no Allianz Parque. Ele já anotou um desde que chegou ao clube tricolor.

+ Edimar sai na frente por vaga de Reinaldo para o clássico com o Palmeiras

"É um jogo decisivo, um clássico, todo jogador sempre quer jogar um jogo bom como esse, e se Deus quiser espero estar lá para dar meu melhor em busca do gol", afirmou o atleta, à SPFC TV. "Nossa equipe está confiante para fazer um grande jogo. Em clássico, tudo pode acontecer."

Estabelecido como titular pelo técnico Dorival Junior, Valdívia disse ter sido bem acolhido bem elenco tricolor. "Estou me sentindo bem à vontade, fui bem acolhido e não posso reclamar. Estou feliz e isso é bom, as coisas estão dando certo dentro de campo. Agora é continuar fazendo a mesma coisa, sempre focados para as coisas darem certo."

O lateral esquerdo Edimar deve ser a única novidade do São Paulo para enfrentar o Palmeiras, no lugar de Reinaldo, lesionado. Com isso, a provável escalação é: Jean; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Petros, Hudson, Valdívia e Cueva; Marcos Guilherme e Brenner.