Valentim antecipa concentração do Vasco: 'Momento para conhecer os atletas'

As duas derrotas nos dois primeiros jogos à frente do Vasco fizeram o técnico Alberto Valentim alterar a programação e manter o elenco em regime de concentração para os dois próximos jogos. Depois da derrota para o Santos por 3 a 0 no Maracanã, sábado, os jogadores se reapresentaram no domingo.

A equipe permanecerá no Rio até quarta-feira, quando viajará para Belo Horizonte na quarta-feira. Na quinta, o Vasco visitará o América Mineiro, no estádio Independência, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo atuará mais uma vez fora de casa, contra o Vitória, em Salvador.

"Iremos ficar concentrados esses dias todos, até a viagem para Belo Horizonte. Falei na minha coletiva que nós precisamos trabalhar mais. Essa iniciativa é muito importante para que eu possa acelerar o processo de conhecimento dos atletas. Eu estarei mais perto deles e eles vão ter a oportunidade de me conhecer melhor, assim também como a minha comissão técnica", justificou o treinador em entrevista ao site oficial do Vasco.

"Quero encontrar os jogadores e conversar individualmente com cada um deles. Vamos ter tempo para assistir aos nossos jogos, observar o que de bom fizemos e o que precisamos melhorar. Vamos ter um cuidado maior para preparar todo mundo para os próximos jogos, que são importantíssimos para a gente", emendou o dirigente.

Os dois tropeços em sequência deixam o Vasco muito próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time ocupa atualmente a 16ª colocação com 24 pontos, a um do Sport, que abre o grupo da degola.

"Precisamos aproveitar ao máximo esses dois dias a mais que teremos. Quando falo aproveitar da melhor maneira possível, falo de recuperar os atletas e ter uma alimentação boa, algo que essa concentração nos possibilitará. Vamos procurar tirar o máximo desses treinamentos para irmos mais forte para esse confronto com o América. Estamos todos juntos e até mesmo por isso fizemos questão de incluir o pessoal que não está à disposição para esse jogo. Eles vão estar próximos e vão passar essa energia boa para ficarmos mais fortes", concluiu Alberto Valentim.