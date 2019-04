'Vamos lotar, nação', diz Felipe Jonatan a santistas ao projetar semi no Pacaembu

O Corinthians contou com o apoio de mais de 40 mil torcedores para vencer o Santos duelo de ida das semifinais do Paulistão, por 2 a 1, no último domingo, en sua arena. Agora, a equipe da Vila Belmiro espera pela presença de sua torcida em número parecido no confronto de volta do mata-mata, na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Pacaembu.

Ao projetar o duelo, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan disse apostar na presença em massa dos santistas para empurrar a equipe rumo à decisão do Estadual. "Sempre gostei de estádio lotado. Tenho certeza de que na próxima segunda-feira não será diferente. Nossa torcida fará um festa linda e nós faremos o melhor dentro de campo para sairmos de lá com a vaga na final. Vamos lotar, nação", convocou o jogador, por meio de declarações reproduzidas pelo site oficial do Santos.

O clube informou na última segunda-feira que cerca de 13 mil ingressos já haviam sido vendidos para o duelo contra os corintianos. E, para ir à final, o time comandado por Jorge Sampaoli precisará vencer por dois gols de diferença ou no mínimo ganhar por vantagem mínima para depois buscar a vaga na decisão nas cobranças por pênaltis.

"Precisamos trabalhar bastante durante a semana para reverter esse quadro adverso e contamos com a força da nossa torcida para alcançar a classificação", reforçou Felipe Jonatan, que não poderá defender a equipe santista na próxima quinta-feira, contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela Copa do Brasil, por já ter defendido o Ceará nesta mesma edição da competição.