Vasco cede empate para a Ponte Preta e segue sem vencer na Série B do Brasileiro

O Vasco saiu na frente com o artilheiro German Cano, mas vacilou pouco depois e não conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B ao empatar com a Ponte Preta, por 1 a 1, no Estádio Moisés Lucarelli, pela segunda rodada.

Esse foi o primeiro ponto conquistado pelos dois times, que haviam perdido na estreia. O Vasco, porém, se encontra na zona de rebaixamento por causa do saldo de gols. A partida deste domingo marcou a reestreia de Gilson Kleina na Ponte Preta.

O início do Vasco em Campinas foi animador. Logo aos quatro minutos, a marcação sob pressão quase surtiu efeito. Ruan Renato recuou mal para Ygor Vinhas, que pisou na bola. German Cano ficou com a sobra e tentou bater por cobertura, mas mandou por cima do travessão.

No entanto, o Vasco não conseguiu manter o ritmo e aos poucos viu a Ponte Preta crescer na partida. E foram os donos da casa que criaram as melhores oportunidades. Na melhor delas, Felipe Albuquerque cruzou e Camilo, livre de marcação dentro da área, bateu para fora.

Insatisfeito com a atuação do time no primeiro tempo, Marcelo Cabo promoveu três mudanças no intervalo: Michel, Marquinhos Gabriel e Léo Jabá nos lugares de Léo Matos, Sarrafiore e Morato, respectivamente. O Vasco voltou com outra postura e abriu o placar aos dez minutos.

Após cobrança de escanteio, a bola acertou o braço de Camilo e o árbitro assinalou pênalti. Cano foi na segurança e bateu no meio do gol. Mas a alegria cruzmaltina durou apenas três minutos. Moisés cruzou rasteiro e Camilo acertou a trave. No rebote, o camisa 10 tentou de novo e a bola sobrou para Renatinho, que dominou e fuzilou.

Depois de um início movimentado, o segundo tempo caiu de produção, com os dois times desgastados. O Vasco da Gama chegou a esboçar uma pressão nos minutos finais, mas não conseguiu marcar o gol da vitória. Já nos acréscimos, Figueiredo cabeceou com muito perigo.

Pela terceira rodada, a Ponte Preta vai até São Luis na próxima sexta-feira, enfrentar o Sampaio Corrêa, às 19 horas, no Castelão, e o Vasco encara o Brasil-RS, às 19 horas do sábado, no Bento Freitas, em Pelotas (RS).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 x 1 VASCO

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Felipe Albuquerque, Ednei, Ruan Renato e Rafael Santos (Jean Carlos); Dawhan, Léo Naldi (Locatelli) e Renatinho (Paulo Sérgio); Camilo, Moisés e Niltinho (Pedrinho). Técnico: Gilson Kleina.

VASCO - Vanderlei; Léo Matos (Michel), Ernando, Ricardo Graça e Zeca; Rômulo, Andrey (Galarza), Gabriel Pec (Figueiredo) e Sarrafiore (Marquinhos Gabriel); Morato (Léo Jaba) e Germán Cano. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Cano (pênalti), aos 10, e Renatinho, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Santos, Niltinho e Ruan Renato (Ponte Preta); Léo Matos (Vasco).

ÁRBITRO - Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).