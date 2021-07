Vasco enfrenta Sampaio Corrêa por vaga direta no G-4 da Série B

Tentando se aproximar do G-4, a zona de acesso à primeira divisão, o Vasco terá um grande desafio pela frente. O time carioca enfrentará o Sampaio Corrêa, time que tem se destacado contra rivais considerados favoritos na briga pelo acesso. O confronto será realizado nesta sexta-feira, às 19h, no estádio de São Januário, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Sampaio Corrêa já venceu o Botafogo por 2 a 0 e ficou no empate sem gols diante do Goiás, dois times que entraram na competição como favoritos ao acesso. No entanto, é o time maranhense que está se sobressaindo. Atualmente é o terceiro colocado, com 18 pontos, atrás apenas de Náutico (21) e Coritiba (20).

O Vasco, por outro lado, tenta controlar a pressão em cima do técnico Marcelo Cabo. Vivendo altos e baixos, o time carioca aparece apenas na sexta posição, com 13 pontos. O CRB, primeiro dentro do G-4, tem 17.

O Vasco terá retornos importantes. São quatro jogadores que não atuaram na rodada passada por estarem suspensos: os volantes Juninho e Bruno Gomes, o meia Galarza e os atacantes Léo Jabá e Morato. Com isso, Marquinhos Gabriel e Gabriel Pec viraram dúvidas para o duelo.

Outro que estará à disposição é o volante Rômulo. Ele está liberado após cumprir isolamento por causa da covid-19. Com o time todo reforçado, Marcelo Cabo terá a chance de colocar em campo praticamente o que tem de melhor para buscar uma arrancada com o Vasco.

"Não é só o Vasco. Tem história gigante, então, será sempre cobrado. Mas tem muitas equipes oscilando. Aos poucos, estamos entregando. Tivemos três vitórias consecutivas em casa e agora temos uma nova sequência. Tivemos uma semana livre, por vezes falta tempo de treinar", falou o goleiro Vanderlei.

O técnico Felipe Surian, que renovou seu contrato com o Sampaio Corrêa após receber uma proposta tentadora do CSA, confirmou mudanças nas duas laterais. De volta ao time, Luís Gustavo reassume a titularidade do lado direito, enquanto Zé Mário foi deslocado para a esquerda por causa da suspensão de Eloir.

O treinador indicou também uma dúvida no setor ofensivo. Gui Campana é o favorito para começar atuando, mas ganhou a concorrência de Romarinho, recuperado de uma lesão muscular. Brigam ainda pela posição: Jajá, Roney e Ciel.

"A volta do Luís é normal. Vai voltar para posição. Zé Mário na lateral esquerda também é uma entrada normal de um jogador de origem da posição. Mas eu preciso analisar uma situação mais ofensiva para finalizar esse time que vai começar o jogo", disse o treinador.