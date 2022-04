Vasco inaugura estátua de Roberto Dinamite em São Januário com shows e ídolos do clube

O Vasco inaugurou, nesta quinta-feira, em São Januário, uma estátua do ídolo e ex-presidente Roberto Dinamite. Muito emocionado, o ex-jogador de 68 anos recebeu o carinho de diversas personalidades importantes e contou com uma verdadeira festa no gramado do estádio cruz-maltino.

Na arquibancada de São Januário, foi montado um mosaico com o nome do ídolo. Cerca de 4 mil torcedores puderem preencher uma parte delas para prestar mais uma homenagem a Roberto Dinamite. No gramado, os cantores Paulinho da Viola e Fernanda Abreu se apresentaram e embalaram uma noite memorável.

Uma das surpresas da noite foi a presença dos rubro-negros Zico e Júnior. Os ex-jogadores prestigiaram o amigo Dinamite e deixaram de lado qualquer rivalidade entre Flamengo e Vasco. Também estiveram presentes nomes como Bebeto, Joel Santana, Antônio Lopes, Tita, Mauricinho e Mauro Galvão.

"Esse clube permitiu que eu me tornasse tudo aquilo que sou como pessoa", iniciou Roberto Dinamite durante o evento. "Eu sempre falo que tudo na vida é uma troca. Quando se tem carinho, respeito, determinação e trabalho, as coisas acontecem. Agradeço aos torcedores e todos com quem tive a oportunidade de trabalhar. É isso que vou levar da minha vida e falar o quanto o Vasco foi e continua sendo importante na minha vida. Estou emocionado. Muito obrigado, família vascaína" agradeceu.

ÍDOLO. CRAQUE. INCOMPARÁVEL. Roberto Dinamite, O MAIOR DE TODOS! Você representa como ninguém o Club de Regatas Vasco da Gama. : Daniel Ramalho / Vasco#VascoBmg pic.twitter.com/VtFbEwT32z — Vasco Bmg (@VascoBmg) April 29, 2022

Roberto Dinamite passou por problemas de saúde no fim de 2021. Após um período de internação e cirurgia devido a uma obstrução intestinal, o ídolo vascaíno descobriu a presença de tumores e iniciou tratamento contra o câncer, em sessões de quimioterapia.

"É uma honra estarmos aqui hoje. Nos conhecemos há mais de 50 anos. Fomos muitos e muitos anos campeões juntos. Dinamite é uma pessoa que vou respeitar o resto da minha vida. É o maior ídolo deste clube", declarou Joel Santana.