Vasco jogará no Maracanã e São Paulo atuará no Serra Dourada pela 32ª rodada

A CBF anunciou nesta sexta-feira duas mudanças na tabela da 32ª rodada do Brasileirão. Pelas novas definições, o Vasco atuará no Maracanã, contra o Vitória, e o São Paulo enfrentará o lanterna Atlético-GO no Serra Dourada.

Inicialmente o jogo do Vasco estava marcado para o estádio de São Januário, no dia 5 de novembro, às 19 horas - data e horário não foram alterados. De acordo com a CBF, a mudança se deveu a um pedido do clube carioca, que vem mandando seus últimos jogos no Brasileirão no tradicional estádio carioca.

Já o duelo entre Atlético-GO e São Paulo estava sem local definido na tabela original do Brasileirão. A pedido do clube goiano, a CBF agendou a partida para o Serra Dourada. O Atlético vem alternando seus jogos como mandante entre este estádio e o Olímpico, nas últimas rodadas.

O jogo será disputado às 19 horas do dia 4 de novembro (sábado), sem qualquer alteração. Inicialmente, antes desta alteração de local, a partida estava agendado para a segunda-feira, dia 6. Mas o clube paulista pediu pela antecipação porque perderia por mais um jogo o meia-atacante Cueva, que estará com a seleção do Peru a partir de segunda para duelo da repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.