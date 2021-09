Vasco mira 'erro zero' e quer evoluir fora para se aproximar do G-4 na Série B

O técnico Lisca deu o tom do Vasco nas próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Em busca do "erro zero", os cariocas enfrentam o Avaí nesta segunda-feira, às 20 horas, na Ressacada, em Florianópolis (SC), na abertura da 23.ª rodada, para melhorar o desempenho como visitante e voltar a encostar no G-4, a zona de acesso à primeira divisão.

"Temos que ter erro zero nos próximos jogos porque estamos em estado de emergência, e os erros nos atrapalham demais na busca dos resultados", repetiu Lisca em suas últimas entrevistas.

Com a quinta pior campanha como visitante (duas vitórias, três empates e cinco derrotas), o Vasco vem de empate, por 1 a 1, contra o vice-lanterna Brasil de Pelotas em São Januário. O resultado deixou o clube carioca no modesto nono lugar, com 32 pontos, a seis do G-4. O Avaí, por sua vez, tentará encerrar a série negativa de três partidas sem vitórias - duas derrotas e um empate. Após o 0 a 0 com o Sampaio Corrêa, os catarinenses ficaram na oitava colocação com 34 pontos.

No Vasco, Lisca terá a volta do meia Sarrafiore, que cumpriu quarentena e fica à disposição. A questão no Vasco é a solução que virou problema. Artilheiro do time com seis gols, German Cano não marca há nove jogos e pode perder a vaga para Gabriel Amorim, autor do gol na rodada passada. Além disso, Lisca faz as contas para buscar o acesso. "O panorama é o mesmo. Precisamos de nove a dez vitórias", analisou o comandante.

No Avaí, o técnico Claudinei Oliveira terá o reforço do experiente zagueiro Betão, que cumpriu suspensão na rodada passada e, agora, volta na vaga de Fagner Alemão.

Mas se o defensor volta, o Avaí terá dois desfalques. Lourenço e Valdívia receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão. Sem titular e reserva, Claudinei Oliveira pode colocar Romulo ou Jean Cléber na vaga. Renato, que seria uma opção, segue no departamento médico.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ x VASCO

AVAÍ - Glédson; Edilson, Rafael Pereira, Betão e João Lucas; Bruno Silva, Marcos Serrato e Romulo (Jean Cléber); Copete, Getúlio e Vinícius Leite. Técnico: Claudinei Oliveira.

VASCO - Vanderlei; Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Caio Lopes e Marquinhos Gabriel; Léo Jabá, Cano (Daniel Amorim) e Gabriel Pec. Técnico: Lisca.

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Junior (PR).

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).