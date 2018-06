Vasco para o Cruzeiro no Mineirão e arranca empate por 1 a 1 em Belo Horizonte

O Vasco interrompeu a boa sequência de vitórias do Cruzeiro no estádio do Mineirão ao arrancar um empate por 1 a 1, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter insistido para conquistar os três pontos em casa, os mineiros pararam na boa atuação da defesa cruzmaltina.

Com a igualdade, o Cruzeiro caiu duas posições na tabela de classificação: saiu da vice-liderança e agora é o quarto colocado, com 17 pontos. Já o Vasco segurou o rival dentro do Mineirão, mas continua sem vencer fora de casa no Brasileirão. Os cariocas comemoraram o empate, porém seguem na 13.ª posição, com 12 pontos.

Novo técnico do Vasco, Jorginho assistiu a partida do camarote. Observou o interino Valdir Bigode comandar na beira do gramado a equipe, que mostrou evolução em relação aos jogos anteriores: mais consistente na marcação e com certa qualidade na troca de passes no meio de campo.

Como era de se esperar, o Cruzeiro, que havia vencido 14 em 16 jogos no Mineirão em 2018 (com um empate e uma derrota apenas), foi para cima desde o início. O Vasco não se intimidou. Pelo contrário, subiu a marcação e tentava roubar a bola no setor defensivo do adversário. Chegou a colocar uma bola na trave, aos 16 minutos, em cobrança de falta de Yago Pikachu. Aos 18, o Cruzeiro reclamou de pênalti sobre Edilson. O árbitro mandou seguir.

E na pressão vascaína saiu o primeiro gol. Aos 21 minutos, o jovem volante Andrey, revelado na base do clube, aproveitou erro do lateral-esquerdo Egídio - que de forma bisonha furou a interceptação de um passe - e chutou forte, no ângulo esquerdo alto de Fábio. Segundo golaço do garoto em dois jogos.

O Cruzeiro tinha maior posse de bola e atacava bem pelas pontas. Mas os cruzamentos não chegavam em boas condições para o arremate dos atacantes. Só no primeiro tempo foram 27 bolas levantadas na área do Vasco, sendo 21 erradas.

O polivalente zagueiro Dedé tentava de tudo: defendeu, armou jogadas e tentou conclusões dentro da área. Mas o mais perigoso era o atacante Raniel, que substituiu bem Sassá, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O segundo tempo começou com o Cruzeiro martelando mais uma vez. Diminuiu as jogadas aéreas e colocou mais a bola no chão. Aos 15 minutos, em bonita tabela, Rafael Sóbis tocou por cima da zaga e achou o garoto Raniel, que tirou bem do goleiro Fernando Miguel para empatar o jogo. Recompensa pela boa partida do jovem atacante e presente antecipado de aniversário, já que completa 22 anos neste domingo.

O Cruzeiro manteve o domínio, mas o sistema defensivo do Vasco se sobressaiu. Os meias roubavam a bola dos mineiros, mas a equipe não saía em velocidade para o ataque. Final: 1 a 1.

Na sequência do Brasileirão, com jogos neste sábado, às 19 horas, o Cruzeiro visita a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), e o Vasco recebe o Sport, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 x 1 VASCO

CRUZEIRO - Fábio; Edílson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva (Marcelo), Robinho, Thiago Neves e Rafael Sóbis (Bruno Silva); Raniel. Técnico: Mano Menezes.

VASCO - Fernando Miguel; Luiz Gustavo (Wellington), Paulão, Ricardo e Henrique; Desábato, Andrey, Bruno Cosendey (Evander), Yago Pikachu e Wagner (Giovanni Augusto); Andrés Ríos. Técnico: Valdir Bigode (interino).

GOLS - Andrey, aos 21 minutos do primeiro tempo; Raniel, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vagner e Yago Pikachu (Vasco).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP).

RENDA - R$ 411.772,00.

PÚBLICO - 19.870 pagantes (23.275 no total).

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).