Vasco se reabilita de derrota em clássico e goleia o Vitória

Em uma quarta-feira dominada pelos times que jogaram fora de casa - seis jogos com seis triunfos dos visitantes -, o Vasco não foi exceção. Nesta quarta-feira, o time carioca foi até Salvador e goleou o Vitória por 4 a 1, no estádio Barradão, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado positivo obtido na Bahia serve de reabilitação para a derrota no clássico contra o Flamengo, no estádio de São Januário, no Rio, na rodada passada. Ao Vitória, sobrou a lamentação de não conseguir deixar a zona de rebaixamento.

Agora com 19 pontos, o Vasco subiu para a sétima colocação, bem perto do G6 - a zona de classificação à próxima edição da Copa Libertadores. Neste domingo, às 16 horas, pela 14.ª rodada, enfrentará o Santos no estádio do Engenhão, no Rio, com portões fechados.

O Vitória, com 11 pontos, caiu para a 18.ª colocação e pode virar o vice-lanterna nesta quinta-feira se o São Paulo derrotar em casa o Atlético Goianiense. Neste domingo, buscará a reabilitação contra o Palmeiras, às 11 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Em campo, o jogo começou com os times bem ligados e dispostos a atacar. Nos primeiros minutos, o Vitória pressionou e desperdiçou com o meia Cleiton Xavier, parado pelo goleiro uruguaio Martín Silva, e com o zagueiro Rafael Marques, que acertou uma cabeçada no travessão.

Mas foi o Vasco que saiu na frente com um gol contra de Kanu, aos 13 minutos. O meia argentino Escudero chutou cruzado pelo lado esquerdo e o zagueiro do Vitória tentou afastar, mas furou e a bola bateu no seu pé de apoio para ir para o fundo das redes do goleiro Fernando Miguel.

A partir daí, o jogo deu uma esfriada graças ao posicionamento mais defensivo do Vasco. Só depois dos 30 minutos que o Vitória passou a atacar com mais assiduidade. Só que novamente foi pouco preciso - Carlos Eduardo, René, André Lima e David foram alguns que não conseguiram superar Martín Silva antes do intervalo.

Para o segundo tempo, o técnico Alexandre Gallo apelou para dois atacantes que estavam no banco de reservas - Neilton e Paulinho. Com eles, o Vitória foi mais incisivo no ataque, mas só conseguiu o empate aos 25 minutos. E foi a redenção para Kanu. Após escanteio cobrado curto, Patric cruzou e o zagueiro cabeceou no meio da área. Jomar tentou cortar, mas a bola bateu em Kanu e entrou.

O Vasco não se abateu e pouco depois conseguiu o segundo gol. Em contra-ataque, aos 29 minutos, Guilherme deu um passe perfeito para Thalles, que deu belo drible em Fernando Miguel e tocou para o gol vazio. Em vantagem, o time carioca levou só um susto em um gol anulado de Kanu e garantiu a goleada em dois ataques precisos nos últimos minutos - com Paulo Vitor, aos 46, e com Guilherme Costa, aos 49.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 x 4 VASCO

VITÓRIA - Fernando Miguel; Patric, Kanu, Ramon (Fred) e Geferson; René (Paulinho), Cleiton Xavier, Yago (Neilton) e Carlos Eduardo; David e André Lima. Técnico: Alexandre Gallo.

VASCO - Martín Silva; Madson, Rafael Marques, Jomar e Ramon; Jean, Wellington, Yago Pikachu (Paulinho), Wagner e Escudero (Guilherme Costa); Thalles (Paulo Vitor). Técnico: Milton Mendes.

GOLS - Kanu (contra), aos 13 minutos do primeiro tempo; Kanu, aos 24, Thalles, aos 29, Paulo Vitor, aos 46, e Guilherme Costa, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kanu, Carlos Eduardo, Fred e Geferson (Vitória); Thalles e Wellington (Vasco).

ÁRBITRO - Antonio Dib Moraes de Sousa (PI).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (Bahia).