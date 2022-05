De Veiga a Gabigol: convocação reduz chance de um time inteiro na seleção a seis meses da Copa

O técnico Tite disse que as portas ainda estão abertas para atletas que desejam ser chamados à Copa do Mundo do Catar, na convocação da seleção brasileira, com 27 nomes, nesta quarta-feira. Mas a ausência novamente de um time inteiro de atletas para os jogos contra Coreia do Sul e Japão, em junho, parece dar os sinais de que as portas estão se fechando cada vez mais. Nomes como Raphael Veiga, destaque do Palmeiras bicampeão da Libertadores e autor de 14 gols e seis assistências em 26 partidas neste ano, veem as chances de ir ao Mundial diminuírem. Este será o penúltimo período da seleção sob o comando de Tite antes da convocação final.

"Bruno Guimarães e os três laterais esquerdos... (a disputa) está (em) aberto e ninguém vai esconder aqui. Vocês têm que disputar. É uma mensagem a todos. Esteja na sua melhor condição, falo de todos os planos: físico, técnico, tático, emocional, etc", avisou o treinador brasileiro.

Leia Também Conheça os grupos da Copa do Mundo no Catar

A posição de goleiro já foi consolidada há muito tempo. Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras) acumulam várias convocações e contam com a confiança da comissão técnica. O trio se revezou entre os titulares nas últimas 44 partidas da seleção. Entre os laterais-direitos, Daniel Alves (Barcelona) e Danilo (Juventus) são os favoritos para ir ao Catar, especialmente, após a péssima atuação de Emerson Royal (Tottenham) diante do Equador em que foi expulso precocemente.

Na zaga, Felipe parece ter perdido a concorrência para Gabriel Magalhães (Arsenal), pela quarta vaga na zaga. Lucas Veríssimo, atualmente no Benfica, fez dois jogos com o Brasil em 2021, mas sofreu uma lesão séria no joelho e perdeu espaço. Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea) e Militão (Real Madrid) já têm passaporte carimbado ao Catar.

Na lateral-esquerda, Alex Sandro é o nono jogador que mais atuou pela seleção brasileira no atual ciclo. A disputa é pela segunda vaga. Renan Lodi, do Atlético de Madrid, fez 15 partidas de 2019 até julho de 2021, mas por não ter se vacinado contra a covid-19 deixou de ser chamado em janeiro deste ano. A porta se abriu para Alex Telles, do Manchester United, e Guilherme Arana, do Atlético-MG, que vêm recebendo mais chances nas últimas convocações e prometem briga acirrada até a Copa do Mundo.

Do meio para frente, o cenário pode ser flexibilizado com a possibilidade de chamar 27 jogadores para a lista final da Copa. Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool) e Fred (Manchester United) gozam de prestígio com Tite e têm vaga assegurada. Os volantes Arthur (Juventus) e Gerson (Olympique de Marselha) veem a porta se fechando ainda mais. O atleta ex-Flamengo faz boa temporada na França e vem atuando mais avançado. Ele contribuiu com nove gols e sete assistências nesta temporada. A convocação de Danilo, do Palmeiras, coloca mais um concorrente na posição.

“É um jogador que a gente vem acompanhando dentro daquele rol de atletas importantes, 50 atletas ou mais. Essa sequência de grandes jogos do Danilo, como a final do Mundial, a final da Libertadores, a gente vai buscando uma série de componentes importantes que credenciam o atleta a ser convocado, como foi o caso do Danilo”, disse Tite.

Paquetá (Lyon), que já é o quinto atleta que mais atuou neste ciclo, virou peça importante e tem presença praticamente certa no Mundial — caso não sofra com lesões -— ao lado de Philippe Coutinho (Aston Villa), Raphinha (Leeds), Antony (Ajax), Vinicius Junior (Real Madrid), Neymar (Paris Saint-Germain), Richarlison (Everton), Gabriel Jesus (Manchester City) e Matheus Cunha (Atlético de Madrid). O meia Everton Ribeiro (Flamengo) fez 14 partidas pela seleção neste ciclo, mas atuou apenas duas vezes nas últimas oito partidas, ambas saindo do banco de reservas. Por seu perfil de construir o jogo da ponta para o meio, agrada a comissão técnica e ainda tem chances.

Os atacantes Pedro (Flamengo), Gabigol (Flamengo), Firmino (Liverpool) e Hulk (Atlético-MG) ainda tentam arrumar uma brecha. Pedro segue como reserva no time carioca e esteve envolvido em rumores sobre uma possível saída para ganhar mais tempo de jogo. O centroavante só fez um jogo pelo Brasil, em novembro de 2020.

Grande artilheiro do futebol brasileiro nos últimos anos, Gabigol contribuiu com apenas três gols nos 14 jogos em que serviu a seleção. No segundo semestre de 2021, chegou a emplacar quatro partidas seguidas como titular do Brasil, diante de Chile, Peru, Venezuela e Colômbia. Sabendo da concorrência no setor, ele antecipou sua reapresentação no Flamengo neste ano.

Firmino nunca conseguiu encaixar na estratégia de jogo de Tite como faz no Liverpool, mas desempenha função distinta dos concorrentes da posição, recuando para armar, e tem na função uma "arma" para ganhar uma oportunidade. O atacante sofreu com lesão nesta temporada e também perdeu espaço no time inglês, com a chegada do português Diogo Jota. Já Hulk, apesar de viver um dos melhores de sua carreira no Atlético Mineiro, teve apenas uma oportunidade com Tite para as partidas contra o Chile, Argentina e Peru, pelas Eliminatórias. Presente no 7 a 1 de 2014, o atacante, que era presença constante nas convocações, havia sido chamado pela última vez em 2016 e não deve ter outras chances antes da Copa do Mundo do Catar.

O primeiro jogo do Brasil desta série será contra a Coreia do Sul no Seul World Cup Stadium, na capital sul-coreana, às 20h (8h de Brasília) do dia 2 de junho. Na sequência, o adversário será o Japão no estádio Nacional de Tóquio, às 19h20 (7h20 de Brasília) do dia 6. O terceiro e último jogo, inicialmente contra a Argentina, estava agendado para o dia 11. Mas o amistoso com os hermanos foi cancelado, segundo informou o coordenador de seleções da CBF, Juninho Paulista, antes do anúncio da lista de Tite. Ele revelou que a entidade tenta marcar amistoso com uma seleção africana para a mesma data em que haveria o duelo sul-americano.

Confira abaixo a lista dos convocados do Brasil

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Daniel Alves (Barcelona), Alex Sandro (Juventus), Guilherme Arana (Atlético-MG), Alex Telles (Manchester United) e Danilo (Juventus);

Zagueiros: Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea), Éder Militão (Real Madrid) e Gabriel Magalhães (Arsenal);

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (Lyon), Danilo (Palmeiras), Fabinho (Liverpool) e Philippe Coutinho (Aston Villa);

Atacantes: Neymar (PSG), Raphinha (Leeds), Gabriel Jesus (Manchester City), Vinicius Junior (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Richarlison (Everton), Matheus Cunha (Atlético de Madrid) e Gabriel Martinelli (Arsenal).