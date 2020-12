Veja as opções de Fernando Diniz para substituir o artilheiro Luciano no São Paulo

Artilheiro do São Paulo no Brasileirão, com 12 gols, e segundo maior goleador do time na temporada, com 15 no total, o atacante Luciano será desfalque ao menos para a partida diante do vice-líder Atlético-MG nesta quarta-feira, no Morumbi, pela 26ª rodada. É jogo que pode encaminhar uma arrancada no torneio. Após a confirmação de que o jogador sofreu pequeno estiramento no músculo adutor da perna esquerda durante o clássico com o Corinthians, o técnico Fernando Diniz começou a pensar no possível substituto. O mais provável é que Pablo ou Vitor Bueno fique com a vaga.

Leia Também Exames confirmam estiramento muscular e Luciano não enfrenta o Atlético-MG

Ocorre que Diniz não tem outro no elenco com as características de Luciano, um fazedor nato de gols. Pablo entrou no seu lugar durante o clássico do último domingo, com derrota de 1 a 0. Ele vinha sendo titular até a chegada de Luciano e a ascensão de Brenner, o artilheiro da equipe na temporada, com 20 gols. Pablo perdeu espaço e foi titular do São Paulo pela última vez há seis jogos, contra o Ceará, mas só porque Brenner estava suspenso. Ele não marca há sete partidas e soma 11 gols em 44 jogos no ano.

Além de ter sido o escolhido para entrar na vaga de Luciano no clássico, Pablo larga na frente porque é o substituto natural da posição. Ele desempenha função parecida, atuando perto do jogador mais centralizado, que hoje é Brenner.

Vitor Bueno, por sua vez, é meia-atacante. Ele gosta de atuar pelo lado esquerdo do ataque. É uma opção caso Fernando Diniz queira ter mais criação e posse de bola. Vitor Bueno também chegou a ser titular do São Paulo ao longo da temporada, mas perdeu a posição para Igor Gomes. Ele soma quatro gols em 43 partidas disputadas neste ano.

Fernando Diniz ainda conta com outro centroavante no elenco, mas que tem poucas chances de começar o duelo com o Atlético-MG. O colombiano Tréllez atuou em apenas nove jogos na temporada, sendo o último há quase mês, quando entrou aos 37 minutos do segundo tempo no empate por 1 a 1 com o Vasco.

O São Paulo faz nesta terça-feira o último treino antes de enfrentar o Atlético-MG. O duelo entre o líder do Brasileirão e o segundo colocado será realizado a partir das 21h30, no Morumbi, pela 26ª rodada. O São Paulo tem 50 pontos na tabela, quatro a mais do que o rival.