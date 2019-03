Venezuela garante que tem condições para disputar Libertadores e Sul-Americana

A Federação Venezuelana de Futebol (FVF, na sigla em espanhol) garantiu nesta terça-feira que os times do país têm condições de disputar a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, apesar das dificuldades econômicas, sociais e de segurança que a Venezuela enfrenta atualmente. De acordo com a agência de notícia The Associated Press, o compromisso dos dirigentes foi dado durante um encontro do presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domínguez, com treinadores das equipes que disputam a principal competição de clubes do continente, em Assunção, no Paraguai.

Um dirigente presente ao encontro, que não quis se identificar, revelou que a federação venezuelana se comprometeu em garantir toda a segurança e em cumprir todos os detalhes relacionados para a realização de partidas sob diferentes cenários.

O Deportivo Lara, uma das equipes do país na fase de grupos da Libertadores, não pode enfrentar o Cruzeiro na semana passada, no Brasil, por não conseguir viajar à cidade de Belo Horizonte. A Venezuela enfrentou o pior apagão elétrico da história - entre os últimos dias 7 e 11 -, o que fechou vários aeroportos e impediu o deslocamento do time.

A Conmebol foi obrigada a remarcar a partida para o próximo dia 27, uma quarta-feira, e exigiu condições dos dirigentes venezuelanos para a sequência da Libertadores e da Sul-Americana. Além do Deportivo Lara, o Zamora disputa a principal competição do continente. Monagas, Zulia, Estudiantes de Mérida e Mineros de Guayana participam da Sul-Americana.