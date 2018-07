Vila Nova encerra série invicta do Juventude e dorme no G4 da Série B

O Vila Nova bateu o Juventude por 1 a 0, na noite desta terça-feira, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e colocou fim a uma sequência invicta de nove jogos da equipe gaúcha.

+ Confira a classificação da Série B do Brasileiro

Com o resultado, o Juventude segue distante da briga pelas primeiras colocações. Tem 16 pontos e é apenas o 12º colocado, agora mais perto da zona do rebaixamento. O Goiás, primeiro time dentro da zona da degola, tem quatro pontos a menos e ainda entra em campo na rodada.

O Vila Nova, agora com 22 pontos, está na terceira posição. Como Figueirense e CSA, com um ponto a menos, e Coritiba, com três a menos, ainda não jogaram, a equipe goiana precisa secar os concorrentes para se manter dentro do G4, a zona de acesso à primeira divisão.

O primeiro tempo foi equilibrado, com o Juventude buscando o ataque, mas sofrendo com contragolpes do adversário. No primeiro lance de mais perigo do visitante, Wellington Reis cruzou da esquerda e o lateral-direito Maguinho apareceu de surpresa para cabecear na trave.

O domínio do Vila Nova se manteve até os 40 minutos, quando Mateus Anderson bateu cruzado, o goleiro Douglas Silva rebateu e a bola sobrou para Reis, bem posicionado, completar para o gol e abrir o placar.

Precisando de um gol para buscar o empate, o Juventude adotou postura mais defensiva na segunda etapa e passou a se lançar ao ataque. Fechado, o Vila Nova se defendia bem e seguia armando contragolpes perigosos.

Quem criou as melhores oportunidades de gol da segunda etapa foi justamente o visitante, mas os atacantes não tiveram tranquilidade para definir mesmo em lances cara a cara com o goleiro. Mesmo assim, o Juventude não conseguiu reagir e conheceu a sua terceira derrota na competição.

O Vila Nova volta a campo na quinta-feira, dia 5 de julho, quando recebe o Londrina, no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), pela 14ª rodada da Série B. No domingo, dia 8, o Juventude enfrenta o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís (MA).

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 0 x 1 VILA NOVA

JUVENTUDE - Douglas Silva; Vidal (Douglas Kemmer), Bonfim, Fred e Pará; Matheus Bertotto, Jair, Tony (Denner), Choco (Guilherme Queiroz) e Leandro Lima; Ricardo Jesus. Técnico: Julinho Camargo.

VILA NOVA - Mateus Pasinato; Maguinho, Wesley Matos, Diego Giaretta e Hélder; Wellington Reis, Geovane e Alan Mineiro (Naylhor); Mateus Anderson (Moacir), Reis e Felipe Silva (Alex Henrique). Técnico: Hemerson Maria.

GOL - Reis, aos 40 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bonfim, Fred, Pará, Jair e Guilherme Queiroz (Juventude); Wesley Matos e Hélder (Vila Nova).

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

RENDA - R$ 22.640,00.

PÚBLICO - 2.145 pagantes (2.556 no total).

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).