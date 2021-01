Vila Nova-GO garante acesso e vai decidir o título da Série C contra o Remo

O Vila Nova-GO assegurou a quarta vaga de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro da temporada 2021 ao vencer o Ituano por 1 a 0, neste domingo. De quebra ainda garantiu presença para decidir o título da Série C contra o Remo, dono da melhor campanha.

O primeiro jogo final será disputado no próximo sábado, em Goiânia, e o segundo no Mangueirão, dia 30, em Belém. De nada adiantou a vitória do Santa Cruz sobre o Brusque, por 3 a 1, no Recife, neste domingo, com a realização da sexta e última rodada da segunda fase da Série C.

Leia Também Londrina sobe com gol contra, e Remo vai à final da Série C

No Grupo C, o Vila Nova terminou com 10 pontos, seguido pelo Brusque, com nove, que já tinha assegurado o acesso. O time goiano volta à Série B um ano após ter sido o lanterna, sendo rebaixado. O Santa Cruz terminou com oito pontos, em terceiro, e o Ituano, com cinco, em quarto lugar.

Pelo Grupo D, no sábado, o Londrina assegurou a segunda posição, com nove, e se juntou ao líder Remo, com 10. Ypiranga e Paysandu terminaram com sete pontos cada.

A RODADA - O Brusque já estava com acesso garantido e enfrentou no Arruda o Santa Cruz, que precisava vencer e torcer para que não houvesse ganhador entre Ituano e Vila Nova.

O Santa Cruz fez sua parte, vencendo por 3 a 1, inclusive abrindo vantagem com os gols assinalados por Pipico, Victor Rangel e William Alves. O Brusque diminuiu com Thiago Alagoano.

No estádio Novelli Júnior, no interior paulista, o Vila Nova fez um jogo equilibrado com o Ituano, que também tinha esperança de subir. O gol da vitória goiana saiu aos 31 minutos do segundo tempo, sendo marcado por Emanuel Biancucchi.