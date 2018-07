Vitor Bueno acelera recuperação no Santos:'2018 está aí'

O Santos vai contar com um reforço "interno" para a temporada 2018. O meia-atacante Vitor Bueno está em processo avançado de recuperação do rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito, como demonstrou em vídeo divulgado nas redes sociais, e deve logo ficar à disposição do novo técnico do clube, que ainda não teve o seu nome definido.

Como precisa realizar tratamento, Vitor Bueno dispensou as férias e vem trabalhando no CT Rei Pelé. E no vídeo divulgado pelo jogador, ele faz movimentação com bola em um dos campos do local. "2018 está aí", escreveu o jogador santista na sua publicação no Twitter.

Vitor Bueno sofreu a grave lesão no joelho em 1º de julho, durante duelo entre Santos e Atlético Goianiense, tendo passado por cirurgia. A previsão inicial foi de que ele ficaria afastado dos gramados por ao menos sete meses. Quando voltar, ele poderá ganhar importância no elenco do Santos, ainda mais que o time perdeu o meia Lucas Lima, que acertou a sua transferência para o Palmeiras.

Até sofrer a grave lesão, o jogador, de 23 anos, havia entrado em campo 29 vezes na temporada, com sete gols marcados. Um ano antes, tinha sido eleito a revelação do Campeonato Brasileiro. Em 2018, então, tentará se afastar das lesões para brilhar com a camisa do clube.

Após o encerramento do Campeonato Brasileiro, o elenco santista está em férias, com reapresentação marcada para 3 de janeiro, no CT Rei Pelé. O time vai estrear no Campeonato Paulista no dia 17, quando vai encarar o Linense, fora de casa.