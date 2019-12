Vitor Bueno festeja permanência no São Paulo: 'Me sinto em casa'

O meia-atacante Vitor Bueno comemorou ter sido comprado pelo São Paulo. Ele estava emprestado pelo Santos, mas os clubes entraram em acordo com a ida do centroavante Raniel para a Baixada. Assim, Vitor Bueno assinou contrato com o São Paulo até o fim de 2023.

"Esta contratação definitiva representa muito, porque era um dos meus objetivos quando cheguei ao clube. Me sinto em casa no São Paulo desde o primeiro dia aqui, fui bem recebido por todos e tive respaldo e estrutura para trabalhar", afirmou o jogador.

Atrás apenas de Antony, o meia-atacante foi ainda o atleta mais decisivo do time são-paulino sob o comando do técnico Fernando Diniz - participou diretamente de seis gols da equipe neste período: fez quatro, deu uma assistência e sofreu um pênalti.

"Estou bem aqui e quero dar alegrias ao torcedor são-paulino. Quero retribuir todo o incentivo que recebi com conquistas para a nossa torcida. Esta é a minha meta para a próxima temporada", disse.

Contratado em abril deste ano, Vitor Bueno disputou 29 jogos, sendo 18 como titular. Com exceção do duelo com o CSA, na última rodada do Brasileirão, quando os principais jogadores foram poupados e a equipe foi formada por jovens, Vitor Bueno esteve em campo nas outras 16 partidas com Fernando Diniz.