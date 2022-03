Vitor Pereira promete manter estilo do Corinthians para clássico com Palmeiras

Após golear a Ponte Preta por 5 a 0, no sábado, o técnico Vítor Pereira já começou a estudar o Palmeiras, próximo rival do Corinthians. As duas equipes vão se enfrentar na quinta-feira no Allianz Parque, em clássico adiado pela sexta rodada do Paulistão. E o treinador do alvinegro sabe muito bem a importância do duelo.

"Já joguei tantos dérbis com essa dimensão, com esse aspecto que vai muito além do jogo. Já percebi que claramente há essa rivalidade. Mas este tipo de partida nós temos de nos manter fiéis a nós mesmos. Gosto de gente com coragem, e é coragem que quero ver neste confronto", explicou o treinador.

O comandante do Corinthians gostou da atitude do time contra a Ponte Preta e quer repetir isso contra o rival fora de casa. "Expliquei bem aos jogadores o que pretendia. A intenção tem que ser que, para criar uma identidade, não podemos mudar. Temos de acreditar no processo e evoluir com ele. Ainda temos alguns erros de abordagem, mas tenho certeza de que vamos evoluir", avisou.

Ele está em início de trabalho no Corinthians e espera começar a dar sua cara para a equipe. Sabe que o caminho ainda é longo, pois são apenas duas partidas à frente da equipe, incluindo uma derrota por 1 a 0 para o São Paulo, mas ele espera conseguir bons frutos nesse projeto com o time do Parque São Jorge sempre tentando sufocar o adversário.

"A identidade de uma equipe não se constrói alternando com jogar baixo ou alto. Não podemos, em função do adversário, trabalhar com linhas baixas ou altas. O trabalho será sempre jogar alto e ter a bola, não permitir ao adversário ter espaço e tempo. Evidentemente, o adversário nos obriga a vir para trás, mas quero evitar o máximo que o time venha para trás", disse.